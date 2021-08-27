16+

Рубрики

Медиа

Архив

«Спасская башня» вернулась в Москву
Общество

«Спасская башня» вернулась в Москву

10:51, 28 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

«Спасская башня» — международный фестиваль. В нём участвуют военные оркестры, фольклорные коллективы и подразделения почётной охраны глав государств. Он приурочен ко Дню города Москвы. Нынешний фестиваль состоится после продолжительного перерыва — в 2020-м фестиваль отменили из-за короновирусных ограничений.

Прошлый фестиваль прошёл с 23 августа по 1 сентября 2019 года. На нём установили мировой рекорд, массово исполнив гимн Москвы, участники проекта «Московское долголетие».

Как прошло открытие фестиваля — смотрите в галерее NEWS.ru.

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня 2021»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня 2021»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня 2021»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня 2021»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня 2021»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня 2021»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня 2021»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня 2021»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня 2021»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня 2021»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня 2021»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня 2021»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня 2021»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня 2021»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня 2021»

Сергей Булкин/NEWS.ru

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео