https://static.news.ru/photo/b8e69904-c95e-11e9-b5be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Участники проекта «Московское долголетие» установили мировой рекорд, исполнив гимн столицы на международном фестивале «Спасская башня».

Песню «Дорогая моя столица» спел хор из 872 человек, что стало самым массовым исполнением гимна Москвы людьми старшего поколения. Число хористов не случайно — именно столько лет исполняется столице в 2019 году.

В рамках фестиваля, который проводится на Красной площади, выступили 11 хоров, представляющих каждый административный округ Москвы. Они исполняли песни военных лет и произведения, посвящённые России.

Участники «Московского долголетия» готовятся установить ещё один мировой рекорд. На этот раз на фестивале скандинавской ходьбы, который состоится 31 августа в «Лужниках», сообщает телеканал « Москва 24 ».

Ранее News.ru писал, что в парке «Зарядье» был зарегистрирован мировой рекорд по самому массовому рисованию на керамических тарелках. В нём приняли участие 537 человек.