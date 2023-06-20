Федеральный телеканал уличили в пропаганде ЛГБТ Суд в Москве проверит телеканал ТВ-3 на пропаганду ЛГБТ

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Мещанский районный суд Москвы принял административный протокол по статье о пропаганде ЛГБТ в отношении федерального телеканала ТВ-3, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. В документе говорится, что телеканал мог демонстрировать нетрадиционные сексуальные отношения или подталкивать детей к желанию сменить пол. Судебное заседание по этому делу состоится в ближайшее время, точная дата неизвестна.

В суд поступил протокол в отношении телеканала ТВ-3, составленный по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол). Дата заседания пока не назначена, — рассказал собеседник агентства в суде.

Согласно вышеназванной статье, юридическому лицу в случае доказательства вины грозит штраф до 4 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что в отношении сервиса «Кинопоиск» составлен протокол по статье о пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. Инициатором разбирательства стало управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу. Компании грозит штраф до 4 млн рублей или приостановка деятельности. В каком именно контенте Роскомнадзор нашел состав правонарушения, неизвестно.