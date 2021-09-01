ФБК официально ликвидировали

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иноагентом и запрещённой экстремистской организацией) официально прекратил существование. Это следует из информации, размещённой на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), фонд ликвидировали 31 августа.

Бывший директор организации Иван Жданов написал в Twitter, что в связи с ликвидацией юрлица потребовал у Минюста исключить организацию из списка иностранных агентов.

Внесение ФБК в список иностранных агентов было заведомо незаконным. Но теперь у вас просто нет возможности принять иное решение, кроме как исключить ФБК из реестра. Редкий случай, когда вы можете принять законное решение, — говорится в письме к министру юстиции Константину Чуйченко.

Фонд борьбы с коррупцией был основан оппозиционером Алексеем Навальным в 2011 году. Основной деятельностью организации были расследования коррупции в высших органах власти России. С 2013 года ФБК выпустил больше 80 антикоррупционных расследований.

9 июня Мосгорсуд признал ФБК, ФЗПГ и штабы Навального экстремистскими организациями. По оценке прокуратуры, сторонники оппозиционера Алексея Навального «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Фактическими целями работы признанных экстремистскими организаций в прокуратуре сочли «создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария „цветной революции“».

Защита отмечала, что сменяемость власти является базовым конституционным принципом, а понятие «цветная революция» не является юридическим и не может служить аргументом.

4 августа Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве отказался удовлетворять апелляцию на признание ФБК, ФЗПГ и штабов Навального экстремистскими организациями. Таким образом, решение об этом статусе вступило в силу.