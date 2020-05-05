ФАС разрешила регионам отменять электрички

https://static.news.ru/photo/e1e30b88-8ee0-11ea-be88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) дала разрешение регионам сокращать количество электричек на фоне падения спроса на пассажирские перевозки.

Пассажиропоток [с конца марта] упал на 50%. Регионы должны решить, как сделать лучше: или отменять электрички, или доплачивать операторам, — сообщил источник РБК в службе.

В ФАС подчеркнули, что стоимость проезда для самих пассажиров при этом не изменится. По данным издания, только в Москве перевозки в пригородных электричках упали на 69%. Пандемия также обрушила спрос на такси и каршеринг.

Ранее NEWS.ru писал, что российские авиакомпании сократили перевозки в марте 2020 года на 28,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным Росавиации, компания «Аэрофлот» в марте перевезла 1,7 млн человек. Это на 41,4% меньше, чем годом ранее.