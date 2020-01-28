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Федеральная антимонопольная служба проведёт проверку радиорекламы препарата «Арбидол», в которой сообщается об эффективности лекарства в лечении коронавируса. Жалобу на ролик в ФАС направил гражданин.

По словам руководителя управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ведомства Татьяны Никитиной, представители службы уже ознакомились с рекламой, передаёт РИА Новости.

В инструкции препарата говорится о том, что он может использоваться в том числе в борьбе с коронавирусами, однако утверждение, что препарат может использоваться для предотвращения или лечения коронавируса 2019-nCoV, требует дополнительной оценки, — подчеркнула она.

В настоящий момент ФАС готовит запросы, необходимые для выяснения всех обстоятельств.

Накануне журналисты «Открытых Медиа» сообщали , что в Интернете появилась реклама о способности «Арбидола» и «Ингаверина» лечить коронавирус. При этом, по словам руководителя отдела вирусологии имени Смородинцева Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Ларисы Руденко, в настоящий момент специального лечения коронавируса не существует.

О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находится в китайском городе Ухань. Его население составляет 11 млн человек. Власти закрыли въезд и выезд из города.

Как писал NEWS.ru, представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР ЛИ Синван заявил, что вирус может передаваться от человека к человеку через слизистую глаз. Это произойдёт, если вирус попал на кожный покров рук, а человек затем потёр глаза. Синван подчеркнул, что для снижения риска заражения нужно следить за гигиеной рук, а также носить защитную маску.