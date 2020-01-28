https://static.news.ru/photo/396548c8-41cd-11ea-9dda-fa163e074e61_660.jpg Фото: J. S. Peifer/blickwinkel/Global Look Press

Руководитель отдела вирусологии имени Смородинцева Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Лариса Руденко рассказала о работе над вакциной от коронавируса. По её словам, существующие наработки дают положительный результат при тестировании на крысах.

Учёные берут от гриппа безвредные гены, проводят методом обратной генетики рассортацию с важными для коронавируса генами и скрещивают их, передают «Невские новости». Если полученная в результате этих действий вакцина будет работать и на людях, специалисты смогут получить лекарство от любого типа коронавируса.

В настоящий момент специального лечения не существует — врачи проводят симптоматическую терапию.

О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находится в китайском городе Ухань. Его население составляет 11 млн человек. Власти закрыли въезд и выезд из города.

Как писал NEWS.ru, представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР ЛИ Синван заявил, что вирус может передаваться от человека к человеку через слизистую глаз. Это произойдёт, если вирус попал на кожный покров рук, а человек затем потёр глаза. Синван подчеркнул, что для снижения риска заражения нужно следить за гигиеной рук, а также носить защитную маску.