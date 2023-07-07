ФАС предложила повысить цены на газ в России ФАС предложила повысить регулируемые цены на газ в июле 2024 и 2025 годов на 8%

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает увеличить регулируемые цены на газ в стране на 8% с 1 июля в 2024 и в 2025 годах, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Вырученные дополнительные средства будут направлены на социальную газификацию регионов и строительство новых газопроводов.

Изменение оптовых цен на газ будет плановым и первым за полтора года, — отметили в ФАС.

Ожидается, что это решение поможет реализовать программы по ремонту и инвестициям. В Министерстве энергетики поддержали идею индексации тарифов, указав на то, что сегодня более 30% газопроводов России эксплуатируются более 40 лет.

Последний раз цены на газ в России также на 8,5% поднимали с 1 декабря 2022 года.

Ранее Bloomberg сообщил о том, что объем экспорта российского газа в страны дальнего зарубежья достиг минимальных значений за последние более чем 20 лет. Агентство сослалось на слова главы «Газпрома» Алексея Миллера, которые он произнес на предновогоднем селекторном совещании холдинга.

Миллер оценил объем экспорта газа «Газпромом» в страны дальнего зарубежья по итогам 2022 года в 100,9 млрд кубометров. По оценкам Bloomberg, экспорт голубого топлива из России «на ключевые зарубежные рынки» снизился на 46% по сравнению с показателями 2021 года.