Bloomberg заявил о резком падении объема экспорта российского газа Bloomberg: объем экспорта газа из России сократился до минимальных значений с начала века

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Объем экспорта российского газа в страны дальнего зарубежья достиг минимальных значений за последние более чем 20 лет, заявил Bloomberg. При этом агентство сослалось на слова главы «Газпрома» Алексея Миллера, которые он произнес на предновогоднем селекторном совещании холдинга.

Миллер оценил объем экспорта газа «Газпромом» в страны дальнего зарубежья по итогам 2022 года в 100,9 млрд кубометров газа. По оценкам Bloomberg, экспорт газа из России «на ключевые зарубежные рынки» таким образом снизился на 46% по сравнению с показателями 2021 года и достиг «минимальных значений как минимум с начала века».

Миллер также назвал объемы добычи газа, которые, по его словам, составят к концу года 412,6 млрд кубометров. В агентстве считают, что это наиболее низкие цифры с 2008 года, падение в годовом исчислении составит 20%, указали в Bloomberg.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что в декабре текущего года экспорт российской нефти морским путем снизился на 22%, если сравнивать со средними показателями за 11 предыдущих месяцев. Сославшись на аналитическую компанию Kpler, издание заявило, что в декабре Москва в среднем экспортировала по морю около 2,5 млн баррелей в день.