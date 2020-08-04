ФАС отреагировала на сообщения о продаже билетов в ещё «закрытые» страны

https://static.news.ru/photo/6ff21700-d664-11ea-ba16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажа авиакомпаниями РФ билетов в страны, с которыми не осуществляется авиасообщение, может нарушать права граждан, считают в Федеральной антимонопольной службе. Ведомство выпустило заявление из-за поступающих от граждан обращений по этому поводу.

Это обстоятельство создает риск отмены рейсов по причине отсутствия разрешения на международный полёт. Вместо возврата денежных средств по несостоявшимся полётам пассажирам предлагаются ваучеры. Подобная практика может ущемлять интересы потребителей и подрывать доверие граждан к действиям авиакомпаний, — говорится в сообщении ФАС.

Антимонопольщики уже направили письмо в Минтранс с просьбой обратить внимание на эту ситуацию.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. Кроме того, открылись границы с Абхазией и Черногорией (самолёты туда пока не летают). Также известно, что авиасообщение между РФ и Швейцарией возобновится с 15 августа. Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что Россия ведёт переговоры с 30 государствами о возобновлении авиасообщения.

Вместе с тем авиакомпании начали продавать билеты на август даже в те страны, авиасообщение с которыми до сих пор закрыто. Так, с 8 августа в системе бронирования «Аэрофлота» появились рейсы в Дубай, Сеул, Мале (Мальдивы). Также есть билеты на август в Минск, Рим, Мадрид, Барселону.

При этом, согласно последним поправкам в законодательство, авиакомпания может отменять рейсы из-за угрозы или введения чрезвычайной ситуации, а также режима повышенной готовности, а пассажир имеет право на сдачу билета. Деньги за него можно получить только через 3 года, до этого времени можно получить ваучер и приобрести на него билет на другой рейс или какие-то услуги авиакомпании.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия может открыть границы с другими странами 11 августа. Обсуждается открытие всех полётов на эту дату. Предложение изучали на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой, но окончательное решение ещё не принято.