https://static.news.ru/photo/9f16faa6-d574-11e9-a583-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин заявил, что цены на телевизионные приставки после запуска четвёртого этапа цифровизации ТВ-сигнала не должны вырасти.

По его словам, россияне готовились к изменениям в июне, поэтому большая часть приставок уже распродана, передаёт РИА Новости .

Сотрудники ведомства проведут оценку ценовой политики за две недели до намеченного перехода и непосредственно в момент изменения сигнала. Таким образом ФАС не допустит необоснованного завышения стоимости приставок.

Как ранее писал News.ru, в ноябре 2018 года правительство РФ решило осуществить переход с аналогового телевидения на цифровое к 3 июня 2019 года. Однако впоследствии в 21 регионе России переход был отложен до 14 октября 2019-го. В этот день на экранах аналоговых телевизоров появится инструкция о том, как купить и подключить цифровую приставку.