ФАС назвала предельную отпускную цену на «Спутник Лайт»

https://static.news.ru/photo/3786c2ca-b6d9-11eb-9fe4-96000091f725_660.jpg Фото: Kalizhan Ospanov/XinHua/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала предельную отпускную цену на российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Стоимость препарата максимально составит 342,36 рубля, говорится в сообщении ведомства.

Антимонопольная служба согласовала предельную отпускную цену на однодозную вакцину «Спутник Лайт». Она составит 342,36 рублей без НДС за дозу, — говорится в сообщении.

Уточняется, что после регистрации цены препарат поступит в гражданский оборот. Таким образом, «Спутник Лайт» станет четвёртой вакциной для профилактики заражения коронавирусом. В настоящее время в России для вакцинации доступны три двухкомпонентные вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Ранее власти Венесуэлы разрешили применять российскую однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» на территории страны. Представитель Российского фонда прямых инвестиций отметил, что эффективность данной вакцины оценили в 79,4% с 28 дня после применения препарата.