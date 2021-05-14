ФАС назвала предельную отпускную цену на «Спутник Лайт»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала предельную отпускную цену на российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Стоимость препарата максимально составит 342,36 рубля, говорится в сообщении ведомства.
Антимонопольная служба согласовала предельную отпускную цену на однодозную вакцину «Спутник Лайт». Она составит 342,36 рублей без НДС за дозу, — говорится в сообщении.
Уточняется, что после регистрации цены препарат поступит в гражданский оборот. Таким образом, «Спутник Лайт» станет четвёртой вакциной для профилактики заражения коронавирусом. В настоящее время в России для вакцинации доступны три двухкомпонентные вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
Ранее власти Венесуэлы разрешили применять российскую однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» на территории страны. Представитель Российского фонда прямых инвестиций отметил, что эффективность данной вакцины оценили в 79,4% с 28 дня после применения препарата.