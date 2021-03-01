ФАС начала массовую проверку производителей куриных яиц и мяса

https://static.news.ru/photo/97770ec0-7a8d-11eb-9fd8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) инициировала проверку производителей куриного мяса и яиц на предмет соблюдения антимонопольного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) провести проверку. Ведомство уже приступило к проведению проверок производителей мяса курицы и куриных яиц на предмет соблюдения требований законодательства, передаёт ТАСС.

Ранее стало известно, что с 16 по 24 февраля стоимость куриного мяса в России увеличилась на 1,9%, яиц — на 1,1%.

Руспродсоюз (РПС), объединяющий более 400 российских предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, направил письмо руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой проверить обоснованность увеличения стоимости пластиковых упаковок.

Как писал NEWS.ru, аналитическая служба FinExpertiza предоставила отчёт, согласно которому цены на еду в России увеличились на 7% в январе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обогнав инфляцию.