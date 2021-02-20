ФАС изучит обоснованность изменения цен агрегаторами такси из-за погоды

https://static.news.ru/photo/43926468-73a2-11eb-a488-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) изучит обоснованность изменения цен агрегаторами такси при ухудшении погоды. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.

Отмечается, что с просьбой проверить рост цен на поездки такси во время снегопадов обратились общественные объединения. Они пожаловались, в частности, на пятикратный рост цен в Москве. Ведомство отправило запросы в адрес «Яндекс.Такси», «Ситимобил», «Везёт», Gett, «Максим».

ФАС изучит обоснованность изменения цен агрегаторами такси при ухудшении погодных условий (в метель), — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что цены на рынке такси не регулируются государством. Здесь применяется динамическое ценообразование, при котором стоимость услуги зависит от природных условий.

Как писал NEWS.ru, власти Санкт-Петербурга разработают этический кодекс для водителей такси, в который включат «минимальные требования к качеству услуг и обобщённый собирательный портрет квалифицированного водителя».

Как сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту, при разработке обязательных стандартов во внимание примут мнения перевозчиков и пассажиров. Решение о создании этического кодекса было принято на совместном совещании комитета и представителей отраслевых компаний после многочисленных жалоб горожан на неподобающее поведение таксистов.