Власти Петербурга введут стандарты этичного поведения для таксистов

https://static.news.ru/photo/b9c5c556-6a0d-11eb-9deb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Санкт-Петербурга разработают этический кодекс для водителей такси, в который включат «минимальные требования к качеству услуг и обобщённый собирательный портрет квалифицированного водителя».

Как сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту, при разработке обязательных стандартов во внимание примут мнения перевозчиков и пассажиров. Решение о создании этического кодекса было принято на совместном совещании комитета и представителей отраслевых компаний после многочисленных жалоб горожан на неподобающее поведение таксистов.

В транспортном комитете уточнили, что в 2020 году все агрегаторы Петербурга подписали соглашение об информационном взаимодействии в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Документ предполагает подготовку предложений по внесению изменений в законодательство РФ и города, а также оперативное рассмотрение обращений граждан, связанных со сферой такси. В 2021 году в рамках реализации соглашения должна завершиться техническая интеграция с Региональной навигационной информационной системой.

Широкий общественный резонанс вызвал инцидент, произошедший в Санкт-Петербурге 12 января. Таксист во время поездки начал задавать пассажирке неприличные вопросы, затем включил порно и смотрел его со звуком. После этого он остановился «на две минуты» и начал открыто мастурбировать. Как передавал NEWS.ru, водителя уволили и лишили прав.