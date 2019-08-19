https://static.news.ru/photo/124c5e8c-c2a9-11e9-bcd6-fa163e074e61_660.jpg Евгений Зубарев Фото: скриншот youtube.com/Федеральное агентство новостей. ФАН-ТВ

Федеральное агентство новостей готовит первую в истории издания онлайн-конференцию по теме: «Классификатор СМИ», вызвавшую большой ажиотаж среди представителей русскоязычных изданий. Докладчиком выступит руководитель ФАН Евгений Зубарев.

Русскоязычную прессу разделили на пять основных категорий — иностранные, антироссийские, государственные, общественно-политические и патриотические, что вызвало неоднозначную реакцию у СМИ. В связи с этим Евгений Зубарев разъяснит, почему в условиях информационной войны гражданам России необходимо иметь право и возможность оценивать объективность источников, из которых они черпают информацию.

Классификатор СМИ станет важным и нужным инструментом, который поможет России не только отразить информационные атаки Запада, но и перейти в наступление, — заявил Зубарев.

По его мнению, такие методы используют западные интернет-монополисты, в частности, Google, Facebook, Twitter и «Википедия». Они маркируют неугодные СМИ, ограничивают и запрещают распространение информации от независимых источников.

Зубарев обратил внимание, что на просторах российского Интернета активно осуществляют работу сотни порталов, где намеренно тиражируется ложная информация о России.

К примеру, именно фейк американской прессы о наличии у Ирана оружия массового поражения из массированных информационных атак на эту страну перерос в её физическое уничтожение в ходе вторжения сил НАТО. Аналогичная модель прослеживалась и в Югославии, Ливии, Сирии, Венесуэле, Египте и других.

Онлайн-конференция состоится 21 августа, информирует ФАН .

Госдума в октябре вернётся к обсуждению работы новостных агрегаторов, предварительно проведя консультации со СМИ и экспертами. Решение продолжить проработку темы фейковых новостей было принято на Совете Думы. В частности, депутаты хотят обсудить ситуации, в которых «новость опровергнута, но продолжает присутствовать в топе», писал News.ru.