https://static.news.ru/photo/5e8218f0-c2c2-11e9-93f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Руководитель Федерального агентства новостей Евгений Зубарев сообщил, что издание готовит онлайн-конференцию по теме: Классификатор СМИ.

Русскоязычную прессу разделили на пять основных категорий — иностранные, антироссийские, государственные, общественно-политические и патриотические, что вызвало неоднозначную реакцию у СМИ. В связи с этим ФАН разъяснит, почему в условиях информационной войны гражданам России необходимо иметь право и возможность оценивать объективность источников, из которых они черпают информацию.

Классификатор СМИ станет важным и нужным инструментом, который поможет России не только отразить информационные атаки Запада, но и перейти в наступление, достойно и аргументированно отвечая на западную пропаганду, — считает Зубарев.

Он обратил внимание, что в на просторах российского интернета активно осуществляют работу сотни порталов, где намеренно тиражируется ложная информация о России. Такие методы используют западные интернет-монополисты, в частности Google, Facebook, Twitter и Википедия. Они маркируют неугодные СМИ, ограничивают и запрещают распространение информации от независимых источников.

К примеру, именно фейк американской прессы о наличии у Ирана оружия массового поражения из массированных информационных атак на эту страну перерос в ее физическое уничтожение в ходе вторжения сил НАТО. Аналогичная модель прослеживалась и в Югославии, Ливии, Сирии, Венесуэле, Египте и других.

Онлайн-конференция состоится 21 августа, в 15.00 на площадках ФАН .

Госдума в октябре вернётся к обсуждению работы новостных агрегаторов, предварительно проведя консультации со СМИ и экспертами. Решение продолжить проработку темы фейковых новостей было принято на Совете Думы. В частности, депутаты хотят обсудить ситуации, в которых «новость опровергнута, но продолжает присутствовать в топе», писал News.ru.