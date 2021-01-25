Фальков: российские студенты должны сами выбирать формат обучения

https://static.news.ru/photo/7b770d0c-5f20-11eb-a46a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Студенты, преподаватели и вузы России должны иметь возможность самостоятельно выбирать формат обучения, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Надо дать возможности для выбора самому студенту, преподавателю и университету с тем, чтобы студент, понимая преимущества онлайн-образования и традиционного образования, имел возможность пойти по одному или другому пути, — отметил Фальков, слова которого приводит РИА Новости.

Он также добавил, что после пандемии COVID-19 традиционное образование изменится в значительной мере. Так, элементов онлайн-обучения будет больше.

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 19 290 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Общее число заболевших в России с начала пандемии достигло 3 738 690.

По данным оперштаба, количество активных случаев составляет 518 009.

Число выздоровевших за минувшие 24 часа увеличилось на 19 003 человека — до 3 150 763. Жертвами COVID-19 стали 456 человек, всего зарегистрировано 69 918 летальных исходов.

Ранее NEWS.ru писал, что большинство российских вузов в скором времени вернётся к очному формату обучения. Как поясняет глава Минобрнауки Валерий Фальков, эпидемиологическая ситуация в большинстве городов РФ позволяет пойти на такой шаг.