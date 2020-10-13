Подвержены даже 18-летние: врач назвал главные факторы развития морщин

Морщины — прерогатива не только пожилых женщин. Появиться они могут даже у молодых 18-летних девушек. Тем не менее заломы на коже у большинства людей ассоциируются со старостью, и многие россиянки стремятся максимально их скрыть. О том, как избежать появления морщин, и что делать, если они уже появились, — в материале NEWS.ru.

Причины появления складок на коже варьируются в зависимости от их локализации. Заломы между бровей, вокруг глаз и носа, а также на лбу называются морщинами верхней трети лица. Появляются они из-за активной мимики, пояснила в разговоре с NEWS.ru врач-косметолог и дерматовенеролог Изабелла Айрапетова.

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Причиной появления кисетных морщин, которые находятся над губой, является курение. Всё потому, что во время него люди складывают губы в трубочку. Кроме того, заломы в данном месте могут образовываться из-за особенностей строения круговой мышцы рта, при которых человек любит её сжимать. А вот под нижней губой складки образовываются, если женщина часто поджимает подбородочные мышцы, пояснил специалист.

Морщины носогубной складки могут появляться по двум причинам. Первая — активная мимика. Из-за неё с заломами порой сталкиваются даже молодые 18-летние девушки, отмечает Айрапетова. Вторая причина — ослабление связочного аппарата и резорбция костной ткани. Это обычно происходит в силу возраста.

Как сохранить молодость

Предотвратить появление морщин помогут инъекции ботулотоксина (действующее вещество ботокса). Обращаться за ними к специалистам следует женщинам с очень активной мимикой и тем, кто видит, что складка только начала появляться. Если речь идёт о молодых девушках, то морщины у них могут разгладиться после одного укола ботокса, так как кожа пока что хорошо восстанавливается, пояснил косметолог.

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Отсрочить появление заломов на лице помогут курсы биоревитализации, которые предполагают введение препаратов на основе гиалуроновой кислоты. Такие процедуры поддерживают кожу в увлажнённом состоянии и продлевают молодость, пояснила Айрапетова.

Предотвратить преждевременное появление морщин верхней трети лица поможет контроль мимики. В частности, можно научиться не хмуриться на солнце. Также, по мнению специалиста, отсрочить образование заломов на лице неплохо помогает тейпирование (наложение на кожу эластичных лент).

Если морщины уже появились

Женщинам, которые уже столкнулись с мелкими заломами на лице (кожа будто скукожена), также следует обратиться к процедуре биоревитализации. А при морщинах верхней трети лица — к ботулотоксину, пояснил косметолог. К этим инъекциям врач также может подключить мягкий филлер. Его, помимо прочего, используют при носогубных складках.

Минусы

Несмотря на безопасность вышеназванных процедур, некоторые люди могут столкнуться с осложнениями после них. Происходит это при несоблюдении косметологом техник введения инъекций.

При несоблюдении правил проведения процедуры человек после укола ботулотоксина может столкнуться с птозом (опущением) верхнего века. Если же ввести препарат немного ниже нужного места, он и вовсе может не «встать» и от морщины не избавить. Кроме того, минусом ботулотоксина является то, что его нужно постоянно обновлять. В среднем 3-4 раза в год. Что касается филлера, то при неправильном введении человек может столкнуться с тромбозом. Всё дело в том, что некоторые косметологи колют препарат в толщу сосуда или же сдавливают его сбоку — впоследствии кровоток перекрывается. Это особенно опасно в верхней трети лица. Изабелла Айрапетова врач-косметолог и дерматовенеролог врач-косметолог и дерматовенеролог

Влияем на морщины изнутри

Отсрочить появление морщин и разгладить имеющиеся помогут полиненасыщенные жирные кислоты омега 3, 6 и 9. Они в большом количестве содержатся в глубоководной жирной рыбе (скумбрия, форель) и авокадо. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила диетолог Светлана Титова.

Тем не менее, чтобы в полной мере насытить организм полиненасыщенными жирными кислотами, специалист рекомендует принимать их в виде биологически активных добавок. Всё дело в том, что даже включив в рацион рыбу, восполнить недостаток омеги вряд ли удастся.

У рыбы есть четыре стадии жизни, и лишь в одной она богата омегой. Поэтому найти максимально полезный продукт очень тяжело. Кроме того, жирную рыбу нужно потреблять в умеренных количествах, а этого будет недостаточно, чтобы в полной мере удовлетворить потребность организма в полиненасыщенных жирах. Если же этим продуктом злоупотреблять, можно столкнуться с тяжестью и изжогой. Светлана Титова диетолог диетолог

Между тем омега 3, 6 и 9 оказывает положительное влияние не только на кожные покровы, но и на работу всего организма — в частности на сердечно-сосудистую и центральную нервную системы, а также на желудочно-кишечный тракт.

Россиянам, которые желают отсрочить появление морщин или избавиться от них, специалист также рекомендует принимать утром одну ложку кунжутного масла. Оно богато кальцием, который благотворно сказывается на кожных покровах.