18+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Facebook за сутки подверг цензуре материалы четырёх российских СМИ

00:09, 25 февраля 2022
Facebook за сутки подверг цензуре материалы четырёх российских СМИ Фото: Avishek Das/Keystone Press Agency/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Администрация социальной сети Facebook за 24 февраля наложила ограничения на официальные аккаунты четырёх российских СМИ. Цензуре подверглись публикации телеканала «Звезда», РИА Новости, интернет-площадок Lenta.ru и «Газета.ру», сообщает Роскомнадзор.

В ведомстве отметили, что администрация соцсети маркировала материалы названных СМИ как недостоверные. Были наложены технические ограничения на поисковую выдачу публикаций для уменьшения аудитории. При этом владелец соцсети — компания Meta — ссылалась на нарушения правил сообщества.

В Роскомнадзоре считают, что ограничения, коснувшиеся российских СМИ, нарушают ключевые принципы свободного распространения информации. В Meta ведомством отправлены официальные письма по каждому случаю ограничений. Реакции от компании пока не последовало.

Ранее стало известно, что в связи с участившимися случаями, как говорится в сообщении Роскомнадзора, «необоснованной» блокировки официальных аккаунтов, ведомство призывает российских пользователей переходить на отечественные интернет-ресурсы и социальные сети.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео