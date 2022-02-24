Facebook за сутки подверг цензуре материалы четырёх российских СМИ

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Администрация социальной сети Facebook за 24 февраля наложила ограничения на официальные аккаунты четырёх российских СМИ. Цензуре подверглись публикации телеканала «Звезда», РИА Новости, интернет-площадок Lenta.ru и «Газета.ру», сообщает Роскомнадзор.

В ведомстве отметили , что администрация соцсети маркировала материалы названных СМИ как недостоверные. Были наложены технические ограничения на поисковую выдачу публикаций для уменьшения аудитории. При этом владелец соцсети — компания Meta — ссылалась на нарушения правил сообщества.

В Роскомнадзоре считают, что ограничения, коснувшиеся российских СМИ, нарушают ключевые принципы свободного распространения информации. В Meta ведомством отправлены официальные письма по каждому случаю ограничений. Реакции от компании пока не последовало.

Ранее стало известно, что в связи с участившимися случаями, как говорится в сообщении Роскомнадзора, «необоснованной» блокировки официальных аккаунтов, ведомство призывает российских пользователей переходить на отечественные интернет-ресурсы и социальные сети.