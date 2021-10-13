Facebook посчитала слово «хохлома» выражением ненависти

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что рад за главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова, получившего Нобелевскую премию мира. Однако сама премия вызывает у политика вопросы, передаёт РИА Новости.

Муратова я знаю давно, рад за него, — сказал он. По его мнению, выбор лауреатов вызовет вопросы, потому что нет «понятных критериев» оценки вклада получателей премии и их заслуг. Необъяснимыми...