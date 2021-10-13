Facebook посчитала слово «хохлома» выражением ненависти
Вячеслав Оглоблин
Вячеслав Оглоблин
15:59, 13 октября 2021
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Социальная сеть Facebook заблокировала публикацию популяризатора космонавтики Виталия Егорова. Он рассказал на своей странице, что претензии у платформы вызвало слово «хохлома», которое соцсеть сочла выражением ненависти.
В посте Егоров похвалил Роскосмос за роспись ракеты под хохлому. Однако публикация была заблокирована за нарушение норм в отношении враждебных высказываний и оскорблений.
Коллеги, авторы, кто пишет про х****му на ракете Роскосмоса. Имейте в виду, что Facebook её ненавидит. Так и пишет «ненависть»! — написал автор.
Facebook регулярно блокирует посты со словом «хохол» и производными от него, так как это оскорбительное выражение по отношению к украинцам. Однако в алгоритмах возникают ошибки. Так, в июле на соцсеть подал в суд тренер волгоградского «Ротора» и бывший футболист сборной России Дмитрий Хохлов, упоминание фамилии которого блокируется Facebook.