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Facebook посчитала слово «хохлома» выражением ненависти

15:59, 13 октября 2021
Facebook посчитала слово «хохлома» выражением ненависти
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Социальная сеть Facebook заблокировала публикацию популяризатора космонавтики Виталия Егорова. Он рассказал на своей странице, что претензии у платформы вызвало слово «хохлома», которое соцсеть сочла выражением ненависти.

В посте Егоров похвалил Роскосмос за роспись ракеты под хохлому. Однако публикация была заблокирована за нарушение норм в отношении враждебных высказываний и оскорблений.

Коллеги, авторы, кто пишет про х****му на ракете Роскосмоса. Имейте в виду, что Facebook её ненавидит. Так и пишет «ненависть»! написал автор.

Facebook регулярно блокирует посты со словом «хохол» и производными от него, так как это оскорбительное выражение по отношению к украинцам. Однако в алгоритмах возникают ошибки. Так, в июле на соцсеть подал в суд тренер волгоградского «Ротора» и бывший футболист сборной России Дмитрий Хохлов, упоминание фамилии которого блокируется Facebook.

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