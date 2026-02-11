Этот торт я пеку, когда совсем нет времени. 25 минут — и на столе нежность, тающая во рту

Этот торт «Мгновенный» — гениально простое и невероятно вкусное решение, когда хочется праздника без долгой готовки. Его необычность в том, что в основе теста — целая банка сгущёнки, что даёт неповторимую влажность и насыщенный карамельный вкус буквально за 20 минут. Получается восхитительный десерт: невероятно мягкие, пористые и влажные шоколадные и светлые коржи с глубоким вкусом сгущённого молока, которые пропитываются самым простым, но идеально подходящим сметанным кремом с лёгкой освежающей кислинкой.

Для приготовления вам понадобится: для теста — банка сгущённого молока (380 г), 2 крупных яйца, 120 г плюс 1 столовая ложка муки, 50 г сливочного масла, 1 столовая ложка какао, половина чайной ложки соды, чайная ложка 9%-ного уксуса для гашения, четверть чайной ложки соли и немного масла для смазки бумаги; для крема — 400 г сметаны жирностью 25% и 2-3 столовые ложки сахарной пудры. Взбейте яйца со сгущёнкой, добавьте растопленное остывшее масло. Всыпьте 120 г муки, соду, гашённую уксусом, и соль, быстро замесите тесто. Разделите его на две части. В одну часть добавьте столовую ложку муки, а в другую — какао. Каждую часть выпекайте по отдельности на противне, застеленном смазанной бумагой, в разогретой до 200 градусов духовке по 6-8 минут. Готовые тонкие коржи сразу обрежьте по форме. Для крема просто взбейте сметану с сахарной пудрой. Смажьте кремом коржи, собрав торт, и дайте ему немного пропитаться.

