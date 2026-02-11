Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 11:35

Этот торт я пеку, когда совсем нет времени. 25 минут — и на столе нежность, тающая во рту

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот торт «Мгновенный» — гениально простое и невероятно вкусное решение, когда хочется праздника без долгой готовки. Его необычность в том, что в основе теста — целая банка сгущёнки, что даёт неповторимую влажность и насыщенный карамельный вкус буквально за 20 минут. Получается восхитительный десерт: невероятно мягкие, пористые и влажные шоколадные и светлые коржи с глубоким вкусом сгущённого молока, которые пропитываются самым простым, но идеально подходящим сметанным кремом с лёгкой освежающей кислинкой.

Для приготовления вам понадобится: для теста — банка сгущённого молока (380 г), 2 крупных яйца, 120 г плюс 1 столовая ложка муки, 50 г сливочного масла, 1 столовая ложка какао, половина чайной ложки соды, чайная ложка 9%-ного уксуса для гашения, четверть чайной ложки соли и немного масла для смазки бумаги; для крема — 400 г сметаны жирностью 25% и 2-3 столовые ложки сахарной пудры. Взбейте яйца со сгущёнкой, добавьте растопленное остывшее масло. Всыпьте 120 г муки, соду, гашённую уксусом, и соль, быстро замесите тесто. Разделите его на две части. В одну часть добавьте столовую ложку муки, а в другую — какао. Каждую часть выпекайте по отдельности на противне, застеленном смазанной бумагой, в разогретой до 200 градусов духовке по 6-8 минут. Готовые тонкие коржи сразу обрежьте по форме. Для крема просто взбейте сметану с сахарной пудрой. Смажьте кремом коржи, собрав торт, и дайте ему немного пропитаться.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Если есть лаваш и фарш, приготовьте энчиладу: сытные рулетики в томатном соусе — круче лазаньи
Общество
Если есть лаваш и фарш, приготовьте энчиладу: сытные рулетики в томатном соусе — круче лазаньи
Сотни дырочек на каждом — так жарила моя бабушка. Рецепт вкусных кружевных блинчиков на Масленицу
Общество
Сотни дырочек на каждом — так жарила моя бабушка. Рецепт вкусных кружевных блинчиков на Масленицу
Лью в горшок в феврале — фиалка меняется прямо на глазах: в следующем месяце превратится в пышный куст
Общество
Лью в горшок в феврале — фиалка меняется прямо на глазах: в следующем месяце превратится в пышный куст
«Наполеон» больше не готовлю — вместо него ленивые пирожные из слоеного теста: будут таять во рту
Общество
«Наполеон» больше не готовлю — вместо него ленивые пирожные из слоеного теста: будут таять во рту
Сотни дырочек на каждом — так жарила моя бабушка. Рецепт вкусных кружевных блинчиков на Масленицу
Общество
Сотни дырочек на каждом — так жарила моя бабушка. Рецепт вкусных кружевных блинчиков на Масленицу
торты
рецепты
десерты
выпечка
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров рассказал, как Россия отреагирует на милитаризацию Гренландии
Telegram оштрафовали на 7 млн рублей
Исполнитель покушения на генерала Алексеева признал вину
В Кремле назвали одну из ключевых тем повестки с США
IT-эксперт рассказал, как защитить от взлома умные кормушки для питомцев
В тюрьмах Кузбасса в прошлом году родилось 26 детей
В Кремле сравнили успехи России и США в атомной энергетике
Ильиновка, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 11 февраля
В Кремле высказались о выборах на Украине
В Кремле оценили намерение Зеленского провести выборы на Украине
В России произошел обвал вылова иваси
Песков ответил насчет взаимодействия Баку и Еревана с США
Песков раскрыл, повлияет ли замедление Telegram на связь в зоне СВО
Названо условие, при котором Гуменник получит олимпийскую медаль
Песков объяснил ситуацию с ограничением работы Telegram
Следствие раскрыло мотив пособника покушения на генерала Алексеева
Почему не работает WhatsApp 11 февраля: где сбои в РФ, когда заблокируют
Билеты за 93 тысячи: о чем новый спектакль с Ефремовым, тайны закулисья
Заказчиков нападения на генерала Алексеева продолжат разыскивать
Шутка на свадьбе в Ингушетии закончилась поножовщиной
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля
Россия

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.