16 августа 2025 в 16:31

Этот томатный джем — шедевр! Готовлю каждое лето, все съедают до зимы



Хотите удивить гостей необычной заготовкой? Томатный джем — это идеальное сочетание сладости и легкой кислинки!

Для приготовления возьмите 260 г помидоров, 280 г обычных и 280 г желтых черри. Нарежьте их кубиками, удалив плодоножки. В кастрюле смешайте помидоры с 410 г тростникового сахара, 3 г пектина, 2 зубчиками чеснока и 5 г тертого имбиря.

Доведите смесь до кипения на среднем огне, постоянно помешивая. Добавьте 25 мл рисового уксуса и щепотку морской соли. Варите 40–50 минут до загустения, снимая пену. Готовность проверьте каплей на блюдце — она не должна растекаться. Горячий джем разлейте по стерильным банкам и закатайте.

Этот необычный джем идеально сочетается с сырами, мясными блюдами или просто с хрустящим хлебом. Храните в прохладном месте до 6 месяцев. Попробуйте добавить в рецепт чили для пикантности или базилик для свежести — экспериментируйте со вкусами!

Ранее сообщалось о рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

еда
помидоры
томаты
рецепты
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
