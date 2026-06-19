Этот слоеный салат с курагой — мое секретное оружие на любой гулянке

Этот слоеный салат с курагой — мое секретное оружие на любой гулянке

Долго сомневался, стоит ли мешать курицу с сухофруктами. Зря сомневался — получилось бомбически.

Ингредиенты

Куриное филе — 700 г, чернослив — 100 г, курага — 300 г (без косточек), лук репчатый — 1 шт., соль — по вкусу, яйца — 2 шт. (для украшения), сыр — 150 г, грецкие орехи — 20 г, майонез — для заправки.

Как готовлю

Начинаю с курицы: отвариваю филе до готовности, даю остыть и разбираю на волокна. Пока она варится, заливаю чернослив и курагу кипятком на 10 минут, чтобы стали мягкими. Лук режу тонкими полукольцами и мариную в уксусе с сахаром — это снимает горечь и добавляет пикантности.

Остывшую курицу смешиваю с нарезанными сухофруктами и маринованным луком, заправляю майонезом. Сверху тру сыр на мелкой терке и посыпаю рублеными грецкими орехами. Даю салату настояться в холодильнике пару часов — так вкусы подружатся. Перед подачей украшаю вареными яйцами.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Меня удивило, как мягко чернослив обволакивает курицу, а курага добавляет яркости. Текстура слоеная, аппетитная. Рекомендую брать филе погуще, чтобы нарезка была сочной, и не жалеть сухофруктов — они тут главные звезды.