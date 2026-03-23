Этот шоколадно-банановый смузи — ваш идеальный энергетический заряд. Густой, как десерт, полезный, как полноценный завтрак

Пять минут в морозилке для банана и столько же на обжарку арахиса — эти небольшие хлопоты кардинально меняют текстуру и вкус. Вы получаете не просто напиток, а густой, бархатистый десерт с выразительным ореховым акцентом.

Что понадобится

Спелые бананы — 2 шт., натуральный какао-порошок — 1.5 ст. л., молоко (цельное или растительное) — 250 мл, арахис очищенный — 30 г (или арахисовая паста — 2 ст. л.), ванильный экстракт — 0.5 ч. л.

Как готовлю

Бананы очищаем, нарезаем кружками и раскладываем в один слой в пакете для заморозки на 1 час — это ключ к идеально густой и кремовой текстуре.

Параллельно на сухой сковороде обжариваем арахис до легкого золотистого оттенка в течение 4–5 минут, затем остужаем.

Первым делом в чашу мощного блендера отправляем остывший арахис и измельчаем его до состояния мелкой крошки или пасты.

Добавляем замороженные банановые диски, какао-порошок и пробиваем до однородности. Вливаем холодное молоко, добавляем ванильный экстракт и взбиваем все на высокой скорости до получения абсолютно гладкой, бархатистой массы с устойчивой пеной. Немедленно разливаем по бокалам и подаем.

