Этот шоколадно-банановый смузи — ваш идеальный энергетический заряд. Густой, как десерт, полезный, как полноценный завтрак

Пять минут в морозилке для банана и столько же на обжарку арахиса — эти небольшие хлопоты кардинально меняют текстуру и вкус. Вы получаете не просто напиток, а густой, бархатистый десерт с выразительным ореховым акцентом.
Что понадобится
Спелые бананы — 2 шт., натуральный какао-порошок — 1.5 ст. л., молоко (цельное или растительное) — 250 мл, арахис очищенный — 30 г (или арахисовая паста — 2 ст. л.), ванильный экстракт — 0.5 ч. л.
Как готовлю
Бананы очищаем, нарезаем кружками и раскладываем в один слой в пакете для заморозки на 1 час — это ключ к идеально густой и кремовой текстуре.
Параллельно на сухой сковороде обжариваем арахис до легкого золотистого оттенка в течение 4–5 минут, затем остужаем.
Первым делом в чашу мощного блендера отправляем остывший арахис и измельчаем его до состояния мелкой крошки или пасты.
Добавляем замороженные банановые диски, какао-порошок и пробиваем до однородности. Вливаем холодное молоко, добавляем ванильный экстракт и взбиваем все на высокой скорости до получения абсолютно гладкой, бархатистой массы с устойчивой пеной. Немедленно разливаем по бокалам и подаем.
