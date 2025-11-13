Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Этот салат с креветками и птитимом покорил всю мою семью — вкус солнечного Средиземноморья в одной тарелке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат доказывает, что для впечатляющего блюда не нужны сложные ингредиенты. Всего несколько шагов — и у вас готов полноценный обед, который выглядит как ресторанное блюдо и поражает сбалансированностью вкусов.

Сначала я отвариваю 100 г птитима в подсоленной воде до состояния аль денте, примерно 8–10 минут, затем откидываю на дуршлаг и даю ему полностью остыть. Параллельно обжариваю 200 г очищенных креветок на разогретой сковороде с 1 ст. л. оливкового масла до появления румяной корочки, слегка солю и перчу.

В большой миске соединяю остывший птитим и креветки, добавляю разрезанные пополам 10 помидоров черри, один огурец, нарезанный кубиками, половинку красной луковицы тонкими полукольцами и 10 оливок без косточек. Сверху аккуратно разламываю руками 100 г сыра феты. Отдельно встряхиваю в банке до однородности заправку из 2 ст. л. оливкового масла, сока половины лимона, соли и перца, заправляю салат прямо перед подачей и даю ему настояться 5–7 минут.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

