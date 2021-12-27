«Это невозможно»: Матвиенко о возрождении СССР

У России нет «имперских амбиций» и планов «возродить СССР», заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции 27 декабря в прямом эфире «Вместе-РФ» в ответ на просьбу прокомментировать заявления о наличии планов «воссоздать СCСР». Она отметила, что лидеры страны в конце 1980-х годов не смогли перешагнуть через собственные амбиции и принять ряд решений, которые сохранили бы страну.

Даже если кто-то захотел, это невозможно, во-первых. Во-вторых, никогда мы не демонстрировали каких-то имперских амбиций, всё, поезд ушёл. Сейчас надо на новой основе, на новой почве развивать взаимовыгодное сотрудничество, — заявила она.

Матвиенко подчеркнула, что Россия хочет жить в мире, согласии, любви и дружбе с соседями, братьями всех союзных государств. Однако она добавила, что распад СССР можно было предотвратить, для этого были все возможности, но лидеры того времени оказались не готовы к решению такого масштаба задач.

Много было возможностей сохранить страну, но лидеры того времени не смогли, не сумели переступить через свои амбиции, просто не были готовы к решению такого масштаба задач. Это стало ключевым моментом для развала Советского Союза, — резюмировала она.

Ранее политики и эксперты заявили, что Советский Союз можно было сохранить с помощью своевременных реформ или в формате другого объединения. Однако внешние силы и внутрeнние процессы окончательно ослабили империю. Как полагает личный переводчик Михаила Горбачёва и глава пресс-службы Горбачёв-Фонда Пaвел Палажченко, СССР можно было сохранить как конфедерацию, в которую входили бы семь или восемь реcпублик.