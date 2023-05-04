«Это ужас»: военэксперт объяснил, на что способна российская БМП-3 Военэксперт Суконкин: российская БМП-3 может сложить обычный жилой дом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боевая машина пехоты БМП-3

Благодаря огромной огневой мощи российская боевая машина пехоты БМП-3 способна уничтожать бетонные и кирпичные стены обычного жилого дома, заявил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. Он подчеркнул, что при многочисленном обстреле БМП-3 здание может быть полностью разрушено вне зависимости от того, из какого материала оно построено. Этот факт должен создавать ужас у противника, считает эксперт.

Огневая мощь БМП-3 внушает ужас. При длительном огневом воздействии она и обычный жилой дом сложить сможет. В панельной застройке от нее не спрячешься никак. 30-мм пушка — это ужас, бетонные, кирпичные стены обычного жилого здания для ее снарядов не проблема. Представьте, килограммовый разрывной снаряд несется на огромной скорости. Не говоря о 100-мм пушке — здания разберет шикарно, — подчеркнул Суконкин.

Он также отметил, что БМП-30 в боях способна поддерживать танки огнем 30-мм автоматической пушки. Если же танка на поле боя нет, боевая машина пехоты может частично заменить его, раздав огонь из 100-мм орудия, добавил Суконкин. При этом он заявил, что БМП-30 может уступить только танкам, особенно в ситуации дуэли. Всю остальную бронетехнику противника машина пехоты уничтожает без затруднений, утверждает военэксперт.

Ранее сообщалось, что Курганмашзавод отгрузил новую партию БМП-3, а Ростех разработал дополнительную динамическую защиту для оснащения боевых пехотных машин в зоне спецоперации.

До этого стало известно, что Курганмашзавод начнет производство новейших танкоубийц 2С25М и бронетранспортеров БТ-3Ф. В Ростехе уточнили, что с Минобороны подписаны дополнительные госконтракты на поставку востребованных образцов вооружения и военной техники.