Это универсальное тесто для пасхальных куличей — моя палочка-выручалочка. Подходит для любой формы, всегда получается мягким и не черствеет

Фото: D-NEWS.ru
Это тесто любит добавки. Изюм — классика, предварительно замоченный в роме или чае. Цукаты — для яркости. Шоколад — для шоколадного кулича. Орехи — для текстуры. Можно смешивать, можно выбрать одно. Главное — добавить их в конце, аккуратно вмешивая в тесто, чтобы равномерно распределились.

Что понадобится для теста

Беру 1 кг муки, 500 мл теплого молока, 200 г сливочного масла, 200 г сахара, 6 яиц, 1 пакетик сухих дрожжей (11 г) или 50 г свежих, 1 чайную ложку соли, ванильный сахар (2 пакетика). Для добавок: 200 г изюма, 100 г цукатов, по желанию — цедру апельсина или лимона. Для смазывания: 1 желток и 2 столовые ложки молока.

Как я его готовлю

В теплом молоке развожу дрожжи и 1 столовую ложку сахара, оставляю на 10-15 минут. Яйца отделяю: желтки растираю с оставшимся сахаром и ванильным сахаром до побеления, белки взбиваю с щепоткой соли до мягких пиков. В миске смешиваю опару, растопленное теплое масло, желтковую смесь.

Постепенно добавляю муку, замешивая тесто. В конце аккуратно вмешиваю взбитые белки. Тесто должно быть мягким, эластичным, не липнуть к рукам.

Накрываю и оставляю в тепле на 1,5-2 часа до увеличения в 2 раза. Затем обминаю, добавляю подготовленный изюм (заранее замоченный и обсушенный), цукаты, цедру. Аккуратно вмешиваю.

Раскладываю тесто по формам (заполняя на 1/3), накрываю и даю подойти еще 30-40 минут. Смазываю поверхность смесью желтка с молоком. Выпекаю при 170-180°C: маленькие куличи 25-30 минут, большие — 40-50 минут. Готовность проверяю деревянной шпажкой. Остужаю на решетке.

Дмитрий Демичев
