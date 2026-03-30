Немецкие спецслужбы задержали украинца по подозрению в шпионаже

В Германии задержан гражданин Украины, его подозревают в работе на иностранную спецслужбу, сообщили в Генпрокуратуре ФРГ. Суд уже санкционировал его арест и заключение под стражу.

В субботу, 28 марта 2026 года, Федеральная прокуратура получила у следственного судьи Федерального верховного суда ордер на арест гражданина Украины Виталия М. Подозреваемый был предварительно задержан в минувшую пятницу (27 марта 2026 года) в городе Хаген, — отмечается в сообщении.

Согласно материалам дела, не позднее ноября 2025 года Виталий М. собирал информацию о мужчине, проживающем в Германии, который после начала конфликта на Украине «принимал участие в боевых действиях в составе вооруженных сил Украины». Отмечается, что предполагаемая разведывательная деятельность могла использоваться, в том числе, для подготовки дальнейших операций против данного лица на территории Германии. Проведение расследования поручено управлению полиции города Хаген.

Ранее сообщалось, что ФСБ России выявила признаки разведывательной деятельности второго секретаря посольства Великобритании в России Янсе Джерардуса. Дипломата лишили аккредитации и обязали покинуть РФ в течение двух недель. Выяснилось, что дипломат, направленный в Москву, при оформлении въезда в Россию сознательно указал недостоверные сведения. Он пытался получить конфиденциальные данные во время общения с российскими специалистами в области экономики.