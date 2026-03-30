30 марта 2026 в 17:46

Немецкие спецслужбы задержали украинца по подозрению в шпионаже

Фото: Andreas Gora/dpa/Global Look Press
В Германии задержан гражданин Украины, его подозревают в работе на иностранную спецслужбу, сообщили в Генпрокуратуре ФРГ. Суд уже санкционировал его арест и заключение под стражу.

В субботу, 28 марта 2026 года, Федеральная прокуратура получила у следственного судьи Федерального верховного суда ордер на арест гражданина Украины Виталия М. Подозреваемый был предварительно задержан в минувшую пятницу (27 марта 2026 года) в городе Хаген, — отмечается в сообщении.

Согласно материалам дела, не позднее ноября 2025 года Виталий М. собирал информацию о мужчине, проживающем в Германии, который после начала конфликта на Украине «принимал участие в боевых действиях в составе вооруженных сил Украины». Отмечается, что предполагаемая разведывательная деятельность могла использоваться, в том числе, для подготовки дальнейших операций против данного лица на территории Германии. Проведение расследования поручено управлению полиции города Хаген.

Ранее сообщалось, что ФСБ России выявила признаки разведывательной деятельности второго секретаря посольства Великобритании в России Янсе Джерардуса. Дипломата лишили аккредитации и обязали покинуть РФ в течение двух недель. Выяснилось, что дипломат, направленный в Москву, при оформлении въезда в Россию сознательно указал недостоверные сведения. Он пытался получить конфиденциальные данные во время общения с российскими специалистами в области экономики.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молодой россиянин поехал в Таиланд и пропал без вести
«Что меня злит безумно?»: доктор Мясников раскрыл самый раздражающий вопрос
Нетяньяху мог погибнуть при ракетном обстреле 8 марта
Внучке грозит шесть лет тюрьмы за кражу 900 тыс. рублей у бабушки
Что известно об атаке ВСУ на Мелитополь и числе пострадавших
В ТПП раскрыли новую географию российской внешней торговли
В одной стране покупателей будут тестировать на трезвость
Волк накинулся на защищавшего собаку россиянина
Раскрыты детали пожара в яхт-клубе в Москве
Политика или антисемитизм? За что в ЮАР убили друга РФ политолога Груздя
Сбой в YouTube достиг мирового масштаба
Власти Польши начали в ручном режиме регулировать цены на бензин
«Приспособили под задние точки»: в Молдавии военный мемориал стал кофейней
Позор Трампа — $500 млн в хлам: что за чудо-Boeing ВВС США уничтожил Иран
Три яхты вспыхнули как спички на Москве-реке
В Дагестанских Огнях ввели режим ЧС из-за непогоды
«Дерипаску я поддерживаю»: Онищенко приветствовал идею о рабочей неделе
Арбитражный суд принял решение по иску Минпромторга к ОАК на 179 млн рублей
«Все дороги ведут...»: МВФ о последствиях войны в Иране для мира
«Россияне не оценят»: в Госдуме высказались о шестидневной рабочей неделе
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
