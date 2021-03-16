Это тело — наше дело: скандальная московская выставка не будет закрываться

Недавно открывшаяся в Москве анатомическая выставка Body Worlds произвела ожидаемый резонанс. Научно-познавательная экспозиция, состоящая из забальзамированных человеческих тел и имеющая при этом возрастное ограничение 12+, многим показалась возмутительной. В том числе негативную оценку ей дал и глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, который предложил надзорным ведомствам поискать в экспозиции нарушения закона. В том, станет ли СПЧ в дальнейшем развивать «запретительный тренд» в своей деятельности, как хайп на этой теме повлиял на популярность экспозиции и почему после неё некоторые посетители бросают курить — попытался разобраться NEWS.ru.

Скандальное дежавю

Немецкий анатом Гюнтер фон Хагенс прославился на весь мир благодаря своему изобретению — пластинации. Это метод бальзамирования умершего, благодаря которому удаётся сохранить ткани в идеальном состоянии на сотни лет. Его анатомическую выставку Body Worlds уже увидели миллионы посетителей в разных уголках Земли. А с 12 марта экспозиция открылась в Москве и уже успела наделать много шума.

Выставка вызывала неоднозначную реакцию практически во всех странах, Россия, само собой, не исключение. Например, не так давно координатор ультраправославного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин озвучил намерение обратиться к президенту Владимиру Путину и другим представителям власти. Он уверен, что творчество Гюнтера фон Хагенса противоречит духовно-нравственным ценностям, прописанным в Конституции РФ.

Также с просьбой провести проверку экспозиции Body Worlds создали петицию представители консервативного «Общества родителей». Свой протест они высказали под лозунгом: «Долой из России выставку трупов!». Общественники считают, что она «оскорбляет традиционные верования и унижает человеческое достоинство».

Антон Новодережкин/ТАСС

История без продолжения

Похожую оценку экспозиции дал и глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Он сообщил , что несколько дней наблюдал за негативным резонансом вокруг выставки Body Worlds.

В павильоне ВДНХ планируют показывать более сотни трупов — со снятой кожей и препарированные. Среди экспонатов — тело разрезанной беременной женщины, пара, занимающаяся сексом, балетные танцоры, гимнаст на кольцах, — высказался Валерий Фадеев.

Глава СПЧ также назвал выставку «некрасивой историей», отдельно обратив внимание на низкие возрастные ограничения мероприятия, и указал, что на научно-просветительскую деятельность это, по его мнению, не похоже. Он высказался о необходимости квалифицированной правовой оценки по этому поводу. NEWS.ru попытался связаться с Фадеевым и взять уточняющий комментарий о том, станет ли его интерес к этой теме отправной точкой к развитию различных запретительных мер в культурной и научно-образовательной сферах. Но спикер отказался общаться с журналистами. Также остаётся загадкой, был ли сам Фадеев на данной выставке и исходя из какой информации он её оценивал.

Похожей точки зрения придерживается и член СПЧ, федеральный судья в отставке Галина Осокина. Ранее она сообщала о необходимости запретить экспозицию, чтобы «уберечь детей от негативного контента». У её коллеги по Совету Екатерины Винокуровой более умеренная позиция. По её словам, каждый должен сам «фильтровать», какой контент для него допустим. Она добавила, что сложно уложить в законодательство аспекты, касающиеся человеческой этики и эстетики, поэтому разработать какие-то дополнительные меры по проверке открывающихся экспозиций на законодательном уровне крайне сложно.

Я слышала про выставку Body Worlds, но не была на ней, поэтому не могу оценить её этичность. Но, например, у нас также есть Кунсткамера в Санкт-Петербурге. Там в том числе проводят экскурсии для детей, но наверно, не во все залы их пускают, конечно. Я вот чувствительный человек, поэтому не хожу на подобные экспозиции. Всем советую просто заранее соизмерять свои душевные силы, если вы плохо воспринимаете подобный контент, то стоит отказаться от него. Чтобы дать культуре некий толчок, нужно больше разрешать всем и всё. Существующие этические правила очень зыбки. Поэтому лучше самостоятельно фильтровать контент и руководствоваться правилом: не нравится — не смотри. Екатерина Винокурова журналистка, член Совета по правам человека при президенте РФ журналистка, член Совета по правам человека при президенте РФ

Без вины виноваты

Как пояснил NEWS.ru куратор выставки Body Worlds в России Денис Горшков, он предполагал, что реакции на экспозицию будут разными. Он уточнил, что негативная позиция, которая ранее была озвучена в Сети, строится на «не относящейся к выставке информации». Также, по его словам, несмотря на весь отрицательный хайп интерес посетителей к этой экспозиции остаётся высоким и люди терпеливо ждут в очереди, чтобы посмотреть «познавательные экспонаты».

Александр Авилов/АГН «Москва»

Расчленённая беременная женщина и совокупляющиеся люди, о которых ранее писали, не имеют никакого отношения к Body Worlds. У нас нет таких экспонатов. И те, кто был на выставке хоть раз, в России или за границей, в большинстве случаев положительно отзываются о ней. В первую очередь, это хорошая возможность изучить анатомию тела. Особый интерес наши экспонаты вызывают у студентов-медиков, врачей, да и школьников. Мы же показываем не только здоровые тела, но и как, например, выглядят лёгкие курильщика или печень при циррозе. И объясняем, почему и как это происходит в организме человека. Сколько людей до начала выставки говорили о ней в негативном ключе, но никто из них на экспозиции не был. Денис Горшков куратор выставки Body Worlds в России куратор выставки Body Worlds в России

По словам куратора скандальной выставки, они также ведут статистику по посетителям и спустя время собирают от них обратную связь. В ходе такого опроса выяснилось, что около 10% зрителей выставки после её посещения бросают курить, ещё 30% начинают заниматься спортом. Денис Горшков прокомментировал и возрастные ограничения. Он заверил, что Body Worlds прошла проверку Роспотребнадзора.

Специалисты сочли выставку интересной и не нашли ничего, что могло бы негативно отразиться на людях в возрасте от 12 лет. Поэтому нам нечего бояться, — заключил спикер.

Напомним, организаторы Body Worlds впервые наглядно показали публике, как устроен человек, ещё в 1995 году в Токио. После они начали возить свои экспонаты по всему миру, стали узнаваемы и обсуждаемы. В частности, у некоторых зрителей стали возникать вопросы на тему этичности и законности использования человеческих трупов в выставочных целях. По утверждению создателей выставки, все доноры дали своё официальное согласие на использование их тел после смерти. Несмотря на это в 2003 году всплыла история о незаконной отправке более 50 трупов из Новосибирска в Германию анатому Гюнтеру фон Хагенсу. Как выяснили следователи, у некоторых умерших были родственники, которые ничего не знали о вывозе их скончавшихся близких из России.