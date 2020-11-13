«Это нужно как-то осознать»: смерть Джигарханяна повергла коллег в шок

Знаменитый советский актёр и режиссёр Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу, 14 ноября. Буквально в прошлом месяце он отпраздновал свой юбилей. Артисту исполнилось 85 лет. На праздничном мероприятии Армен Борисович появился в инвалидном кресле. Многие гости не смогли сдержать слёз, увидев состояние артиста. Вот и сейчас новость о его смерти застала врасплох некоторых коллег актёра. Чем публике запомнился Джигарханян и как о нём теперь вспоминают коллеги, выяснял NEWS.ru.

Печальную новость поклонникам артиста и коллегам Армена Борисовича сообщили представители его театра. Трагедия случилась ночью, поэтому грустные известия до многих артистов ещё даже не дошли. Собеседники NEWS.ru пришли в шок от услышанной новости, многие не сразу смогли подобрать слова. Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин после долгой паузы так и не решился прокомментировать случившееся.

Я об этом не знал... Дайте я немножко это как-то осознаю... Не могу пока ничего комментировать. Константин Райкин художественный руководитель театра «Сатирикон» художественный руководитель театра «Сатирикон»

Чтобы обозначить масштаб потери, кинокритик Александр Голубчиков процитировал NEWS.ru фразу известного российского актёра, поэта, писателя и театрального режиссёра Валентина Гафта.

Армен Джигарханян Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Это, конечно, очень печальная новость. Как сказал когда-то Валентин Гафт, не родилось на свете столько армян, сколько ролей сыграл Джигарханян. Наверно, это очень точное определение того, какой вклад внёс в нашу культуру Армен Борисович. Это выдающийся актёр и руководитель театра. Это невосполнимая потеря, но все великие когда-то уходят. Александр Голубчиков кинокритик кинокритик

Великие умирают, а вместе с ними уходит и целая эпоха. Таким мнением с NEWS.ru поделился актёр Николай Бурляев. Перед этим артист несколько секунд подбирал слова, чтобы передать свои эмоции после услышанной печальной новости о кончине его выдающегося коллеги.

Один за другим нас покидают талантливейшие артисты театра и кино, которым замены практически нет. Ушёл один из самых ярких артистов XX и XXI века. О нём даже говорили, что фильм без Джигарханяна не фильм. Мне Бог дал с ним быть достаточно близко знакомым. Мы с ним вместе играли в театре и потом часто пересекались. Всегда это был очень добрый, обаятельный, спокойный и мудрый человек. Всю жизнь проживший без явной агрессии на окружающих и этот мир. Преданный своей профессии, в которой он был мастером-виртуозом. Сколько ролей было создано Арменом Борисовичем, сейчас даже трудно перечесть. И все они были всегда яркие, всегда были видны талант и неповторимость Армена Джигарханяна. Николай Бурляев актёр и кинорежиссёр актёр и кинорежиссёр

Немного растерялся, узнав о смерти Армена Борисовича, и актёр Тигран Кеосаян. Он отметил NEWS.ru, что талантливый артист успел многое увидеть в жизни и подарить публике.

Армен Джигарханян прожил большую жизнь. Он был великим артистом. Я даже не знаю, что в таком случае говорят... Он, конечно, много болел, но всё же прожил действительно долгую и яркую жизнь. Пусть земля ему будет пухом. Тигран Кеосаян российский кинорежиссёр, актёр и сценарист российский кинорежиссёр, актёр и сценарист

Творческий путь

Страсть к театру и кино у Армена Джигарханяна появилась ещё в школьные годы. После окончания школы в 1952 году он поступал в ГИТИС, но в итоге услышал отказ. Тогда будущему артисту пришлось вернуться в Ереван и устроиться помощником оператора в киностудию «Арменфильм».

Армен Джигарханян Russian Look

Спустя два года Армену Борисовичу удалось поступить в Ереванский художественно-театральный институт на актёрское отделение. Уже в 1955 году Джигарханян впервые вышел на сцену театра имени К. С. Станиславского. Это был спектакль по пьесе Виктора Гусева «Иван Рыбаков». В этом театре он в итоге прослужил 10 лет. Дебют в кино пришёлся на 1960 год. Тогда Армен Борисович сыграл в кинокартине «Обвал», а известность ему принесла роль молодого учёного Артёма Манвеляна в фильме «Здравствуй, это я!».

Коллеги скончавшегося артиста были не голословны, когда отметили число ролей, которые сыграл Джигарханян. Ведь Армен Борисович даже попал в Книгу рекордов Гиннесса по числу исполненных им образов. Самые известные роли, благодаря которым Джигарханян стал узнаваем, были сыграны им в фильмах «Ширли-мырли», «Тегеран-43», «Здравствуйте, я ваша тётя!» и «Место встречи изменить нельзя».

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