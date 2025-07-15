Эти трубочки с начинкой вкуснее шаурмы — рецепт, который стоит опробовать

Эти трубочки с начинкой вкуснее шаурмы — рецепт, который стоит опробовать

Хрустящие трубочки с колбасой и сыром — простая и вкусная закуска, которая подойдет к любому столу. Лаваш с золотистой корочкой, ароматная начинка и минимум усилий при приготовлении делают это блюдо популярным выбором. Такие трубочки можно подавать как горячими, так и холодными.

Ингредиенты:

лаваш — 1 пачка;

колбаса — 200 г;

сыр — 200 г;

зелень — по вкусу;

яйца — 2 шт.;

панировочные сухари — для обсыпки.

Приготовление:

Колбасу и сыр нарежьте мелкими кубиками, зелень измельчите. Смешайте начинку и равномерно распределите по листам лаваша. Плотно сверните лаваш в трубочки и нарежьте на порционные кусочки. Каждую трубочку обмакните во взбитые яйца, затем обваляйте в сухарях. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до золотистой корочки.

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