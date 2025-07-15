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15 июля 2025 в 17:03

Эти трубочки с начинкой вкуснее шаурмы — рецепт, который стоит опробовать

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящие трубочки с колбасой и сыром — простая и вкусная закуска, которая подойдет к любому столу. Лаваш с золотистой корочкой, ароматная начинка и минимум усилий при приготовлении делают это блюдо популярным выбором. Такие трубочки можно подавать как горячими, так и холодными.

Ингредиенты:

  • лаваш — 1 пачка;
  • колбаса — 200 г;
  • сыр — 200 г;
  • зелень — по вкусу;
  • яйца — 2 шт.;
  • панировочные сухари — для обсыпки.

Приготовление:

  1. Колбасу и сыр нарежьте мелкими кубиками, зелень измельчите.
  2. Смешайте начинку и равномерно распределите по листам лаваша.
  3. Плотно сверните лаваш в трубочки и нарежьте на порционные кусочки.
  4. Каждую трубочку обмакните во взбитые яйца, затем обваляйте в сухарях.
  5. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до золотистой корочки.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

еда
рецепты
колбасы
лаваш
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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