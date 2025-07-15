Эти трубочки с начинкой вкуснее шаурмы — рецепт, который стоит опробовать

Хрустящие трубочки с колбасой и сыром — простая и вкусная закуска, которая подойдет к любому столу. Лаваш с золотистой корочкой, ароматная начинка и минимум усилий при приготовлении делают это блюдо популярным выбором. Такие трубочки можно подавать как горячими, так и холодными.
Ингредиенты:
- лаваш — 1 пачка;
- колбаса — 200 г;
- сыр — 200 г;
- зелень — по вкусу;
- яйца — 2 шт.;
- панировочные сухари — для обсыпки.
Приготовление:
- Колбасу и сыр нарежьте мелкими кубиками, зелень измельчите.
- Смешайте начинку и равномерно распределите по листам лаваша.
- Плотно сверните лаваш в трубочки и нарежьте на порционные кусочки.
- Каждую трубочку обмакните во взбитые яйца, затем обваляйте в сухарях.
- Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до золотистой корочки.
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