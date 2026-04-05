Эти сосиски в тесте — идеальный перекус для весенних пикников. Ароматные, с хрустящей корочкой и пикантной горчичной заправкой

Эти сосиски в тесте — идеальный перекус для весенних пикников. Ароматные, с хрустящей корочкой и пикантной горчичной заправкой

Знакомый с детства формат — сосиска в тесте — раскрывается здесь с неожиданной стороны. Благодаря простому трюку с травяным маслом и особым режимом запекания обычная закуска превращается в по-настоящему праздничное и очень ароматное блюдо.

Что понадобится

Для теста: готовое слоеное тесто (размороженное) — 1 пласт (около 250 г), яичный желток (для смазки) — 1 шт., молоко (для смазки) — 1 ст. л.

Для начинки: свино-говяжьи сосиски — 8 шт.

Для травяного масла: сливочное масло (размягченное) — 50 г, дижонская горчица — 1 ст. л., мед — 1 ч. л., свежий тимьян (листья) — 1 ч. л., соль, черный молотый перец — по вкусу.

Для подачи: дижонская горчица, кетчуп.

Как готовлю

Духовку разогреваю до 200 °C. В миске смешиваю размягченное сливочное масло, дижонскую горчицу, мед, листочки тимьяна, соль и перец до получения однородного ароматного масла.

Пласт слоеного теста раскатываю в прямоугольник и нарезаю на 8 длинных полос. Каждую сосиску обмазываю приготовленным травяным маслом, заворачиваю в полоску теста, укладывая ее по спирали, и плотно защипываю края.

Готовые «брикеты» выкладываю на противень, застеленный пергаментом, швом вниз. Смешиваю желток с молоком и смазываю этой смесью каждую сосиску в тесте. Отправляю в разогретую духовку на 15 минут для активного подъема и образования корочки.

Затем уменьшаю температуру до 180 °C и выпекаю еще 10–12 минут до полного пропекания и красивого золотистого цвета. Подаю горячими с дижонской горчицей и кетчупом.

