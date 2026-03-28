28 марта 2026 в 08:42

Эти щучьи котлеты — забытый секрет печорских хозяек. Картофель вместо сала и ржаной хлеб — нежность обеспечена

Фото: D-NEWS.ru
Этот рецепт — путешествие на Русский Север. Печорские хозяйки веками готовили щучьи котлеты именно так: с добавлением сырого картофеля и ржаного хлеба, что гарантирует сочность и полностью перекрывает речной аромат.

Что понадобится

Филе щуки — 600 г, картофель — 1 крупная шт. (около 150-200 г), мякиш ржаного хлеба — 100 г, лук репчатый — 1 небольшая шт. (по желанию), мука пшеничная — для панировки, масло растительное — для жарки, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Подготовленное филе щуки (размороженное исключительно в холодильнике и тщательно очищенное от костей) нарезаю крупными кусками.

Картофель очищаю, режу кубиком и промываю в холодной воде от излишков крахмала. С ржаного хлеба срезаю корки, мякиш разламываю. Через мясорубку с крупной решеткой пропускаю рыбу, картофель и хлебный мякиш (и лук, если использую) для получения фарша нужной, не слишком однородной консистенции.

Фарш солю, перчу и тщательно вымешиваю. Накрываю пленкой и отправляю в прохладное место на 20 минут — за это время хлеб полноценно набухнет и масса станет пластичной.

Формирую котлеты весом примерно 100 г, обваливаю каждую в муке. Обжариваю на хорошо разогретом растительном масле в сковороде с толстым дном до румяной корочки с обеих сторон, затем довожу до полной готовности под приоткрытой крышкой на умеренном огне. Подаю традиционно — с солеными грибами.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
