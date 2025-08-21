Эти лепешки заменят вам хлеб навсегда! Проверенный рецепт

Сырно-чесночные лепешки — это ароматная и сытная выпечка, которая идеально подходит для завтрака или перекуса. Мягкое тесто с тянущимся сыром в сочетании с пряным чесночным маслом создает неповторимый вкус.

Для приготовления понадобится: вода (1 ст.), дрожжи (1 ч. л.), сахар (1 ч. л.), мука (4 ст. л.), сливочное масло (40 г), соль (1 ч. л.), сметана (2 ст. л.). Для чесночного масла: сливочное масло (70 г), чеснок (4 зубчика), петрушка (1 ст. л.).

Тесто готовится быстро и не требует долгого подхода. После замеса его оставляют на 10--15 минут, затем формируют лепешки и обжаривают на сухой сковороде до золотистой корочки. Готовые лепешки смазывают ароматным чесночным маслом с зеленью. Подавать их можно теплыми — так сыр внутри остается мягким и тягучим.

