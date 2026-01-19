Эти бутерброды хоть куда: намазка-выручалочка из яиц — делаем за 5 минут, а сметают со стола первыми

Такие бутерброды — настоящая палочка-выручалочка. Минимум продуктов, никакой возни, а результат всегда на высоте. Готовлю и к завтраку, и когда гости на пороге. Нежная яично-сырная намазка, пикантный чеснок и хрустящие овощи сверху — просто, но очень вкусно.

Ингредиенты: плавленый сырок — 1-2 шт., яйца вареные — 2 шт., чеснок — 1 зубчик, сметана — 1-2 ст. л., соль — по вкусу, черный перец — по желанию, хлеб — по вкусу, корнишоны — 2-3 шт., редис — 3-4 шт.

Приготовление: плавленый сырок и вареные яйца натрите на мелкой терке. Добавьте чеснок, пропущенный через пресс, сметану, соль и при желании немного черного перца. Хорошо перемешайте до кремовой, однородной консистенции. Хлеб нарежьте ломтиками — можно оставить свежим или слегка подсушить. Щедро намажьте сырной массой. Корнишоны и редис нарежьте тонкими кружочками и выложите сверху. Подавайте сразу — такие бутерброды исчезают моментально, проверено не раз.

