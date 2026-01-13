Эта лепешка — чистейший сыр: в ней мало муки и яиц, зато много сырного вкуса и тягучей текстуры

Эта лепешка — чистейший сыр: в ней мало муки и яиц, зато много сырного вкуса и тягучей текстуры. Она получается с хрустящей золотистой корочкой снаружи и сырной текстурой внутри.

Вам понадобится: 200 г тертого твердого сыра, 2 яйца, 2-3 ст. л. муки, соль, черный перец, паприка или другие специи по вкусу, немного разрыхлителя (на кончике ножа), растительное масло для жарки. Сыр натрите на мелкой терке. В миске смешайте тертый сыр, яйца, муку, соль, специи и разрыхлитель. Тщательно перемешайте вилкой до однородной густой липкой массы. Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте немного масла. Выложите всю сырную массу на сковороду. Накройте крышкой и жарьте на среднем огне 4-5 минут, пока низ не станет золотистым и хрустящим. Затем аккуратно переверните лепешку с помощью широкой лопатки. Если нужно, добавьте немного масла. Накройте крышкой и жарьте еще 3-4 минуты с другой стороны до румяности.

