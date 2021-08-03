ЕСПЧ принял жалобу ингушских силовиков

Европейский суд по правам человека принял жалобу уволенных сотрудников патрульно-постовой службы МВД Ингушетии. Полицейские считают увольнения и уголовные дела за неисполнение приказа нарушением прав, сообщает «Коммерсантъ».

Давление на сотрудников ППС связано с событиями 2019 года. Тогда 13 полицейских отказались разгонять людей, протестующих против соглашения об административной границе между Ингушетией и Чечней. Как сообщают адвокаты, сотрудники встали между ОМОНом и гражданами, уговаривая ингушских старейшин разойтись.

Мы жалуемся на наказание за выражение позиции, которая была высказана в соответствии с законом. Целью полицейских была защита граждан от насилия — это важнейший для ЕСПЧ критерий. Суд оценит, чьи действия были более необходимы — властей или заявителей, — объяснила позицию защиты адвокат Ольга Гнездилова.

Она считает, что дело может стать прецедентом: ЕСПЧ до этого не рассматривал подобных заявлений от сотрудников правоохранительных органов.

Ранее жалобу в ЕСПЧ подал один из лидеров протестов в Ингушетии Ахмет Барахоев по причине нарушения Конвенции о защите прав человека и основных свобод.