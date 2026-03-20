Если вы еще не жарите рис с яйцом, этот рецепт для вас. Вкусно, как в азиатской кафешке

Один раз приготовите — и будете возвращаться к нему снова и снова! Глянцевый, рассыпчатый рис, яйца, сочные кусочки мяса, аромат чеснока и имбиря — все как в любимых азиатских блюдах, только дома и без лишних усилий. Главное — правильная техника и несколько простых секретов.

Ингредиенты: рис отварной — 500 г, свинина — 400 г, лук репчатый — 1 шт., лук зеленый — 2 пера, чеснок — 4–6 зубчиков, имбирь — 1,5 см, чили — 3–4 шт (по вкусу), яйцо — 3 шт., соевый соус — 4 ст. л., устричный соус — 1 ст. л., куриный бульон (порошок) — 2/3 ч. л., сладкий соус чили — 2–3 ст. л., масло растительное — 3–4 ст. л., соль — по вкусу.

Сначала быстро обжарьте яйца на разогретом масле, разбивая их в мелкую болтунью, и сразу уберите со сковороды. В той же сковороде раскройте аромат — обжарьте чеснок, имбирь, чили и белую часть зеленого лука, затем добавьте репчатый лук и доведите до мягкости. Выложите свинину и жарьте до легкой румяности. Влейте соевый, устричный соусы и сладкий чили, добавьте бульон и приправу, перемешайте. Затем отправьте в сковороду холодный рис, разбивая комки лопаткой, хорошо прогрейте с мясом. Верните яйца, добавьте зеленый лук, быстро перемешайте — и можно подавать.

Секрет вкуса — использовать именно холодный, заранее приготовленный рис. Он не слипается, остается рассыпчатым и впитывает соусы так, как нужно.

Ранее мы делились рецептом некалорийного салата с копченой грудкой — идеально для весны. Едим очень вкусно и худеем.