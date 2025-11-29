День матери
29 ноября 2025 в 14:42

Если любите густые сытные супы — эта чечевичная похлебка с лавровым листом вам точно понравится

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Чечевица — прекрасный источник белка и клетчатки, а в сочетании с овощами и небольшим количеством бекона получается сбалансированное блюдо, которое можно считать полезным, несмотря на его сытность и наваристость.

250 г сухой чечевицы замачиваю в холодной воде на 2-2,5 часа. Затем перекладываю в кастрюлю с 2 л кипящего мясного бульона (или воды) и варю 40-50 минут до мягкости.

На сковороде с 30 мл растительного масла обжариваю 1 нарезанную луковицу и 1 болгарский перец кубиками. Добавляю 100 г нарезанного кубиками бекона и 1 ст. л. томатной пасты, обжариваю еще 3-4 минуты.

За 15-20 минут до конца варки добавляю в похлебку зажарку, 1 лавровый лист, 2 измельченных зубчика чеснока, соль и перец по вкусу. Подаю, посыпав рубленой кинзой и дополнительными кусочками обжаренного бекона.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
