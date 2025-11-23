Если хочется хрустящей выпечки без возни с тестом — готовлю эти конвертики из фило с курицей и помидором

Ищете рецепт, который выглядит как сложная выпечка, но готовится за считаные минуты? Эти слойки — идеальный обман: вы потратите всего 15 минут на подготовку, а результат впечатлит как гостей, так и домочадцев.

400 г куриного филе нарезаю мелким кубиком, одну луковицу измельчаю. Обжариваю лук до прозрачности, добавляю курицу и готовлю 5 минут. Вливаю 100 мл сливок, тушу еще 5 минут, солю и перчу по вкусу. Снимаю с огня и добавляю один помидор, нарезанный мелкими кубиками.

8 пластов теста фило размораживаю по инструкции. Каждый пласт смазываю растопленным маслом, в центр выкладываю 1–2 ст. л. начинки и формирую конвертик или треугольник. Выкладываю на противень с пергаментом, смазываю сверху маслом и выпекаю в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Подаю горячими.

