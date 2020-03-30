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Роспотребнадзор сообщил о смерти пациента с диагнозом коронавирусная инфекция в больнице Владимирской области.

NEWS.ru писал, что первые два случая заражения коронавирусом подтвердили в Марий Эл. Состояние пациенток удовлетворительное.

Всего в России по данным на утро 30 марта было зарегистрировано 1836 случаев заболевания COVID-19, умерли девять человек, 66 пациентов были выписаны из больниц. В Москве: 1226 случаев заболевания, шесть человек скончались, выписаны 28 человек.