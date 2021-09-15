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Ещё не всё потеряно: нужна ли стране «Почта России», и что с ней делать
Общество

Ещё не всё потеряно: нужна ли стране «Почта России», и что с ней делать

Почтовую службу регулярно ругают, но это не мешает ей получать миллиарды из бюджета
14:48, 16 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Сразу ряд скандалов, связанных с «Почтой России», вновь вывел в повестку вопрос эффективности госпредприятия. Финансирование почтовой службы растёт, равно как и количество претензий в её адрес. Забастовки, массовые увольнения, выброшенные посылки — череда конфликтов регулярно сопровождает госкомпанию. При этом аппетиты её менеджмента только растут — ранее гендиректор оператора Максим Акимов заявил, что компания оценивает стоимость пятилетней программы модернизации отделений примерно в 100 млрд рублей. Однако и отказаться от почты страна пока не может. NEWS.ru выяснял — нужен ли России этот разветвлённый монстр, и возможно ли заменить его чем-то поэффективнее.

Нищие почтальоны, богатые топ-менеджеры

Один из последних скандалов разразился в Нижегородской области — в городе Дзержинске сразу 40 почтальонов были уволены из-за отказа продавать продукты и бытовые товары в отделениях связи. Руководство Дзержинского почтамта в одностороннем порядке изменило условия трудовых договоров, дополнив их новыми обязанностями для сотрудников. С теми, кто не согласился работать на новых условиях, договоры были расторгнуты. Городской суд признал незаконным массовые увольнения, однако «Почта России» намерена обжаловать это решение.

Ещё не всё потеряно: нужна ли стране «Почта России», и что с ней делатьСергей Лантюхов/NEWS.ru

Другой конфликт произошёл в Саратовской области — там сотрудники целого ряда почтовых отделений фактически инициировали «итальянскую забастовку», приступив к работе по жёсткой инструкции. Причиной явились низкие зарплаты, незащищённость почтальонов, которые разносят пенсии гражданам.

Такие истории, увы, становятся типичными: зачастую претензии к почтовой службе предъявляют и сами сотрудники, и клиенты. Однако заменить оператора пока никто не может.

К сожалению, «Почта России» превратилась в мем: это такая организация, где торгуют консервами и бытовой техникой, при этом отправляют телеграммы и выдают посылки из Китая. Почту все ругают, но альтернативы ей фактически нет, — рассказал NEWS.ru экс-руководитель одного из региональных почтовых отделений.

По его словам, почтовая служба постоянно сталкивается с огромным массивом негатива — как со стороны работников, так и клиентов. Собеседник указывает на серьёзное расслоение внутри организации — так, говорит он, топ-менеджеры «ни в чём себе не отказывают», в то время как рядовые работники едва сводят концы с концами.

При этом громкие скандалы связаны и с руководителями «Почты России». Так, бывший гендиректор Дмитрий Страшнов по итогам 2014 года получил премию в размере 95,4 миллиона рублей, выписанную тогдашним министром связи Николаем Никифоровым, который называл «Почту России» эффективным и «энергично развивающимся» предприятием. Прокуратура же в свою очередь указала на многомиллиардные субсидии из бюджета, намного превышавшие прибыль оператора.

Дмитрий СтрашновДмитрий СтрашновСергей Савостьянов/ТАСС

Сменщик Страшнова на посту гендиректора оператора Николай Подгузов также вскоре оказался фигурантом скандала: оказалось, что он владеет квартирой в элитном жилом комплексе на юго-западе российской столицы, стоимость которой оценили в миллиард рублей. Отмечалось, что цена недвижимости в сто раз превышает годовой доход чиновника. Однако сам топ-менеджер тогда оправдался, что купил апартаменты «всего» за 100 миллионов, 75 процентов из которых взял в кредит.

Да, квартира действительно дорогая, но у меня большая семья, а доход позволяет надеяться на то, что я постепенно смогу погасить ипотеку, — признавался Подгузов.

В то же время государство пока не готово секвестировать траты на «Почту России». Президент России Владимир Путин поручил правительству предусмотреть бюджетные средства на докапитализацию почтовой службы для модернизации сельских отделений до 2025 года, а также обеспечить расширение перечня оказываемых организацией услуг.

В целости и сохранности

Многочисленные скандалы и низкая, согласно экспертным оценкам, эффективность организации пока не стали поводом для кардинальной смены вектора развития службы.

Ранее гендиректор «Почты России» Максим Акимов говорил о том, что стоимость модернизации отделений может обойтись примерно в 100 млрд рублей и коснётся более 20 тысяч почтовых отделений по всей стране. При этом минувшей весной «Почта России» заявляла об обновлении своей стратегии, которое потребовалось из-за возникшего «органического запроса» и влияния пандемии коронавируса. Объём планируемых инвестиций до 2030 года составит 298 млрд рублей. Задача — привести оператора в соответствие с лучшими мировыми стандартами «и с точки зрения и продуктового портфеля, и операционной эффективности», пояснял тогда Акимов.

Максим АкимовМаксим АкимовСергей Булкин/NEWS.ru

Многомиллиардные вливания в почтовую службу давно раскололи экспертное сообщество: одни полагают, что «Почта России» превратилась в неэффективного монстра, пожирающего колоссальные бюджетные деньги, другие же уверены — государство не может отказаться от оператора, работа которого не так уж плоха, как некоторые представляют.

Наличие собственной почты — один из признаков суверенитета страны, утверждает доцент РАНХиГС, экономист Сергей Хестанов. По его мнению, специфика России — необходимость обслуживания огромной территории с невысокой плотностью населения. При этом время доставки регулируется законодательно, что, по словам эксперта, объективно снижает эффективность: почта вынуждена поддерживать штат доставки, который большую часть времени недогружен.

В самой «Почте России» категорически опровергают заявления экспертов о неэффективности службы.

Самые объективные показатели эффективности компании — количественные. Важнейший из них — это сохранность доставки, который в 2020 году составлял 99,99% при среднем сроке доставки 3,3 дня. Кроме того, вот уже почти десть лет, с 2012 года, мы являемся прибыльной компанией. В том числе сложный из-за пандемии 2020 год мы закончили с чистой прибылью по МСФО в размере 3,4 млрд рублей, — сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании.

Также об эффективности почтовой службы говорит положительная динамика в восприятии компании, добавили в пресс-службе.

В этом году впервые NPS — индекс лояльности клиентов — вышел в положительную зону. Среди физических лиц он вырос с −3 пунктов до +13, а среди юридических лиц с −11 до +2. Больше всего индекс лояльности вырос в сфере покупки розничных товаров (+26%), отправки посылок (+25%), а также среди пользователей мобильного приложения (+26%). При этом мобильное приложение Почты России имеет высокие оценки от пользователей на основных интернет-площадках — AppStore и GooglePlay, — рассказал представитель оператора.

Между тем, с подобными оценками не спешат соглашаться эксперты. По оценкам главы отдела экономических исследований аналитического агентства «Национальный Эксперт» Алексея Климовского, «Почта России» похвастаться успехами в модернизации, в отличие от Сбербанка или Ростелекома, не может. Он признал, что отдельные шаги по повышению эффективности совершаются, однако работа с коммерческими клиентами «всё ещё остаётся на очень низком уровне», а введение магазинов в отделениях почты вызывает у людей неоднозначную реакцию.

Впрочем, далеко не все спешат называть «Почту Росси» неэффективной. Эксперты признают, что скорость доставки улучшается, равно как и клиентский сервис. Технологические и логистические решения — действительно не самые передовые в мире, но конкурентоспособные и при этом развиваются.

Если отбросить эмоции, то «Почта России» вполне эффективна, — указывает в разговоре с NEWS.ru социолог, глава центра «Региональные исследования» Дмитрий Лобойко. — Оборотной стороной этой «эффективности» является экономия на людях. Уровень зарплаты работников почты оставляет желать лучшего. Но экономия на людях — общая беда нашей страны.

В «Почте России» в свою очередь заверили, что «постоянно работают над улучшениями условий труда сотрудников». В пресс-службе оператора указали, что в этом году увеличили минимальный размер оклада в компании. В результате заработная плата сотрудников, которых коснется программа, увеличится в среднем на 10%. Затраты на программу повышения минимальных окладов составят более 2 млрд рублей до конца 2021 года, изменение затронет 138 тысяч сотрудников, заверили в почтовой службе.

Никто кроме них?

Между тем, необходимость постоянных многомиллиардных вливаний со стороны госбюджета выводит в повестку альтернативный вариант — могут ли частные компании стать альтернативой «Почте России».

По оценкам экс-советника первого президента России Бориса Ельцина Сергея Станкевича, «Почта России» в её традиционном виде в XXI веке не нужна. По его мнению, почтовые отделения могут превратиться в Центры государственных и муниципальных услуг для населения, для которых простое перемещение конвертов и посылок станет дополнительной, третьестепенной функцией.

С ним соглашается аналитик Алексей Климовский — крупные логистические фирмы, как правило, работают намного эффективнее, причём даже без продажи консервов, швабр и шоколадок в своих отделениях:

Однако они охватывают лишь несколько тысяч средних и крупных населённых пунктов. Отправить посылку «на деревню дедушке» без «Почты России» всё ещё не получится. Отчасти в социально обусловленной потребности в тысячах убыточных отделений и заключается ахиллесова пяты этой компании, — говорит он.

Эксперты признают: серьёзные компании при необходимости бумажного документооборота между своими филиалами или пересылки документов контрагентам используют коммерческие курьерские службы. Их сервис подчас ощутимо лучше, говорят специалисты, но и стоимость услуг значительно выше. Поэтому заменить традиционную почту они не смогут.

В мире есть очень успешные примеры развития почтовых бизнесов, указывает глава аналитического центра «Акценты» Антон Чаблин.

Например, Deutsche Post, которая всего за 10-15 лет сумела стать из государственного монополиста Германии крупнейшим транснациональным оператором доставки. И продолжает идти в новые отрасли — от производства электромобилей до турбизнеса, — говорит эксперт.

Отправной точкой для рестарта компании стала приватизация, которая позволила почти полностью сменить топ- и миддл-менеджмент, улучшить корпоративные процессы.

Однако собеседник NEWS.ru указывает и на обратные примеры: Česká pošta (Чехия), Poczta Polska (Польша), Poşta Română (Румыния), Posten Norge (Норвегия) и даже La Poste (Франция), где почтовые операторы остаются во владении и под управлением государства. Это по-прежнему локальные компании, которые не могут выйти на глобальный рынок. Если «Почта России» хочет оставаться локальным неповоротливым игроком, то, естественно, стоит забыть про полное разгосударствление, резюмировал Чаблин.

Ещё не всё потеряно: нужна ли стране «Почта России», и что с ней делатьСергей Лантюхов/NEWS.ru

В Госдуме же утверждают: государство должно определиться с целями и задачами почтового оператора, а докапитализацию предприятия проводить под персональную ответственность топ-менеджеров компании

Пока же складывается ситуация, что государство забивает «Почту России» деньгами, не понимая, куда они деваются. Это ненормально, когда приходишь в почтовое отделение, а видишь там на прилавках селёдку, презервативы, детские игрушки и ученические тетради. Это дискредитирует компанию, — пояснил NEWS.ru член думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков.

Однако Лысаков признал, что лично он обнаружил некоторые улучшения в работе оператора — например, посылки стало модно получать по присланному на смартфон коду. 

В самой же «Почте России» по-прежнему заявляют: оператор работает на высококонкурентном рынке, и его конкурентами являются не только почтовые службы, но и все виды логистических компаний.

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