Ещё не всё потеряно: нужна ли стране «Почта России», и что с ней делать

Сразу ряд скандалов, связанных с «Почтой России», вновь вывел в повестку вопрос эффективности госпредприятия. Финансирование почтовой службы растёт, равно как и количество претензий в её адрес. Забастовки, массовые увольнения, выброшенные посылки — череда конфликтов регулярно сопровождает госкомпанию. При этом аппетиты её менеджмента только растут — ранее гендиректор оператора Максим Акимов заявил, что компания оценивает стоимость пятилетней программы модернизации отделений примерно в 100 млрд рублей. Однако и отказаться от почты страна пока не может. NEWS.ru выяснял — нужен ли России этот разветвлённый монстр, и возможно ли заменить его чем-то поэффективнее.

Нищие почтальоны, богатые топ-менеджеры

Один из последних скандалов разразился в Нижегородской области — в городе Дзержинске сразу 40 почтальонов были уволены из-за отказа продавать продукты и бытовые товары в отделениях связи. Руководство Дзержинского почтамта в одностороннем порядке изменило условия трудовых договоров, дополнив их новыми обязанностями для сотрудников. С теми, кто не согласился работать на новых условиях, договоры были расторгнуты. Городской суд признал незаконным массовые увольнения, однако «Почта России» намерена обжаловать это решение.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Другой конфликт произошёл в Саратовской области — там сотрудники целого ряда почтовых отделений фактически инициировали «итальянскую забастовку», приступив к работе по жёсткой инструкции. Причиной явились низкие зарплаты, незащищённость почтальонов, которые разносят пенсии гражданам.

Такие истории, увы, становятся типичными: зачастую претензии к почтовой службе предъявляют и сами сотрудники, и клиенты. Однако заменить оператора пока никто не может.

К сожалению, «Почта России» превратилась в мем: это такая организация, где торгуют консервами и бытовой техникой, при этом отправляют телеграммы и выдают посылки из Китая. Почту все ругают, но альтернативы ей фактически нет, — рассказал NEWS.ru экс-руководитель одного из региональных почтовых отделений.

По его словам, почтовая служба постоянно сталкивается с огромным массивом негатива — как со стороны работников, так и клиентов. Собеседник указывает на серьёзное расслоение внутри организации — так, говорит он, топ-менеджеры «ни в чём себе не отказывают», в то время как рядовые работники едва сводят концы с концами.

При этом громкие скандалы связаны и с руководителями «Почты России». Так, бывший гендиректор Дмитрий Страшнов по итогам 2014 года получил премию в размере 95,4 миллиона рублей, выписанную тогдашним министром связи Николаем Никифоровым, который называл «Почту России» эффективным и «энергично развивающимся» предприятием. Прокуратура же в свою очередь указала на многомиллиардные субсидии из бюджета, намного превышавшие прибыль оператора.

Дмитрий Страшнов Сергей Савостьянов/ТАСС

Сменщик Страшнова на посту гендиректора оператора Николай Подгузов также вскоре оказался фигурантом скандала: оказалось, что он владеет квартирой в элитном жилом комплексе на юго-западе российской столицы, стоимость которой оценили в миллиард рублей. Отмечалось, что цена недвижимости в сто раз превышает годовой доход чиновника. Однако сам топ-менеджер тогда оправдался, что купил апартаменты «всего» за 100 миллионов, 75 процентов из которых взял в кредит.

Да, квартира действительно дорогая, но у меня большая семья, а доход позволяет надеяться на то, что я постепенно смогу погасить ипотеку, — признавался Подгузов.

В то же время государство пока не готово секвестировать траты на «Почту России». Президент России Владимир Путин поручил правительству предусмотреть бюджетные средства на докапитализацию почтовой службы для модернизации сельских отделений до 2025 года, а также обеспечить расширение перечня оказываемых организацией услуг.

В целости и сохранности

Многочисленные скандалы и низкая, согласно экспертным оценкам, эффективность организации пока не стали поводом для кардинальной смены вектора развития службы.

Ранее гендиректор «Почты России» Максим Акимов говорил о том, что стоимость модернизации отделений может обойтись примерно в 100 млрд рублей и коснётся более 20 тысяч почтовых отделений по всей стране. При этом минувшей весной «Почта России» заявляла об обновлении своей стратегии, которое потребовалось из-за возникшего «органического запроса» и влияния пандемии коронавируса. Объём планируемых инвестиций до 2030 года составит 298 млрд рублей. Задача — привести оператора в соответствие с лучшими мировыми стандартами «и с точки зрения и продуктового портфеля, и операционной эффективности», пояснял тогда Акимов.

Максим Акимов Сергей Булкин/NEWS.ru

Многомиллиардные вливания в почтовую службу давно раскололи экспертное сообщество: одни полагают, что «Почта России» превратилась в неэффективного монстра, пожирающего колоссальные бюджетные деньги, другие же уверены — государство не может отказаться от оператора, работа которого не так уж плоха, как некоторые представляют.

Наличие собственной почты — один из признаков суверенитета страны, утверждает доцент РАНХиГС, экономист Сергей Хестанов. По его мнению, специфика России — необходимость обслуживания огромной территории с невысокой плотностью населения. При этом время доставки регулируется законодательно, что, по словам эксперта, объективно снижает эффективность: почта вынуждена поддерживать штат доставки, который большую часть времени недогружен.

В самой «Почте России» категорически опровергают заявления экспертов о неэффективности службы.

Самые объективные показатели эффективности компании — количественные. Важнейший из них — это сохранность доставки, который в 2020 году составлял 99,99% при среднем сроке доставки 3,3 дня. Кроме того, вот уже почти десть лет, с 2012 года, мы являемся прибыльной компанией. В том числе сложный из-за пандемии 2020 год мы закончили с чистой прибылью по МСФО в размере 3,4 млрд рублей, — сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании.

Также об эффективности почтовой службы говорит положительная динамика в восприятии компании, добавили в пресс-службе.

В этом году впервые NPS — индекс лояльности клиентов — вышел в положительную зону. Среди физических лиц он вырос с −3 пунктов до +13, а среди юридических лиц с −11 до +2. Больше всего индекс лояльности вырос в сфере покупки розничных товаров (+26%), отправки посылок (+25%), а также среди пользователей мобильного приложения (+26%). При этом мобильное приложение Почты России имеет высокие оценки от пользователей на основных интернет-площадках — AppStore и GooglePlay, — рассказал представитель оператора.

Между тем, с подобными оценками не спешат соглашаться эксперты. По оценкам главы отдела экономических исследований аналитического агентства «Национальный Эксперт» Алексея Климовского, «Почта России» похвастаться успехами в модернизации, в отличие от Сбербанка или Ростелекома, не может. Он признал, что отдельные шаги по повышению эффективности совершаются, однако работа с коммерческими клиентами «всё ещё остаётся на очень низком уровне», а введение магазинов в отделениях почты вызывает у людей неоднозначную реакцию.

Впрочем, далеко не все спешат называть «Почту Росси» неэффективной. Эксперты признают, что скорость доставки улучшается, равно как и клиентский сервис. Технологические и логистические решения — действительно не самые передовые в мире, но конкурентоспособные и при этом развиваются.

Если отбросить эмоции, то «Почта России» вполне эффективна, — указывает в разговоре с NEWS.ru социолог, глава центра «Региональные исследования» Дмитрий Лобойко. — Оборотной стороной этой «эффективности» является экономия на людях. Уровень зарплаты работников почты оставляет желать лучшего. Но экономия на людях — общая беда нашей страны.

В «Почте России» в свою очередь заверили, что «постоянно работают над улучшениями условий труда сотрудников». В пресс-службе оператора указали, что в этом году увеличили минимальный размер оклада в компании. В результате заработная плата сотрудников, которых коснется программа, увеличится в среднем на 10%. Затраты на программу повышения минимальных окладов составят более 2 млрд рублей до конца 2021 года, изменение затронет 138 тысяч сотрудников, заверили в почтовой службе.

Никто кроме них?

Между тем, необходимость постоянных многомиллиардных вливаний со стороны госбюджета выводит в повестку альтернативный вариант — могут ли частные компании стать альтернативой «Почте России».

По оценкам экс-советника первого президента России Бориса Ельцина Сергея Станкевича, «Почта России» в её традиционном виде в XXI веке не нужна. По его мнению, почтовые отделения могут превратиться в Центры государственных и муниципальных услуг для населения, для которых простое перемещение конвертов и посылок станет дополнительной, третьестепенной функцией.

С ним соглашается аналитик Алексей Климовский — крупные логистические фирмы, как правило, работают намного эффективнее, причём даже без продажи консервов, швабр и шоколадок в своих отделениях:

Однако они охватывают лишь несколько тысяч средних и крупных населённых пунктов. Отправить посылку «на деревню дедушке» без «Почты России» всё ещё не получится. Отчасти в социально обусловленной потребности в тысячах убыточных отделений и заключается ахиллесова пяты этой компании, — говорит он.

Эксперты признают: серьёзные компании при необходимости бумажного документооборота между своими филиалами или пересылки документов контрагентам используют коммерческие курьерские службы. Их сервис подчас ощутимо лучше, говорят специалисты, но и стоимость услуг значительно выше. Поэтому заменить традиционную почту они не смогут.

В мире есть очень успешные примеры развития почтовых бизнесов, указывает глава аналитического центра «Акценты» Антон Чаблин.

Например, Deutsche Post, которая всего за 10-15 лет сумела стать из государственного монополиста Германии крупнейшим транснациональным оператором доставки. И продолжает идти в новые отрасли — от производства электромобилей до турбизнеса, — говорит эксперт.

Отправной точкой для рестарта компании стала приватизация, которая позволила почти полностью сменить топ- и миддл-менеджмент, улучшить корпоративные процессы.

Однако собеседник NEWS.ru указывает и на обратные примеры: Česká pošta (Чехия), Poczta Polska (Польша), Poşta Română (Румыния), Posten Norge (Норвегия) и даже La Poste (Франция), где почтовые операторы остаются во владении и под управлением государства. Это по-прежнему локальные компании, которые не могут выйти на глобальный рынок. Если «Почта России» хочет оставаться локальным неповоротливым игроком, то, естественно, стоит забыть про полное разгосударствление, резюмировал Чаблин.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Госдуме же утверждают: государство должно определиться с целями и задачами почтового оператора, а докапитализацию предприятия проводить под персональную ответственность топ-менеджеров компании

Пока же складывается ситуация, что государство забивает «Почту России» деньгами, не понимая, куда они деваются. Это ненормально, когда приходишь в почтовое отделение, а видишь там на прилавках селёдку, презервативы, детские игрушки и ученические тетради. Это дискредитирует компанию, — пояснил NEWS.ru член думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков.

Однако Лысаков признал, что лично он обнаружил некоторые улучшения в работе оператора — например, посылки стало модно получать по присланному на смартфон коду.

В самой же «Почте России» по-прежнему заявляют: оператор работает на высококонкурентном рынке, и его конкурентами являются не только почтовые службы, но и все виды логистических компаний.