«Почта России» запустила новый сервис для госструктур и компаний. Адресованная им корреспонденция будет оцифровываться и пересылаться в электронном виде. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя почты.

Он пояснил, что письма, поступающие в различные отделения почты, будут передаваться в центры оцифровки. Там их вскроют и переведут в электронный вид. Почта может отправить адресату отсканированное письмо или загрузить его во внутреннюю систему документооборота компании, если она интегрирована с IT-системами «Почты России».

Кроме того, планируется ввести автоматическую классификацию корреспонденции по темам писем и типам документов. Благодаря ей адресат не пропустит письмо из суда или с претензией клиента.

Предполагается, что новый сервис сократит время доставки корреспонденции и снизит затраты бизнеса на её обработку. Ожидается, что за первый год его работы будет оцифровано около 6 млн страниц корреспонденции.

Ранее сообщалось, что «Почта России» начнёт размещать в домах новые ящики. Это будут мини-постаматы, в которых будут храниться не только письма, но и посылки.