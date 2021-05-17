«Почту России» оштрафуют за наценки на посылки в труднодоступные районы

https://static.news.ru/photo/19ae1440-b70d-11eb-be02-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила «Почту России» в нарушении закона о защите конкуренции за 100% надбавки к тарифам на посылки для труднодоступных населённых пунктов РФ. Теперь организации грозит штраф, сообщили в ведомстве.

Организация взимала дополнительную надбавку в размере 100% за посылки, которые направлялись из/в труднодоступные населённые пункты, — говорится в сообщении ведомства.

В ФАС считают, что отмена почтовой надбавки позволит жителям труднодоступных населённых пунктов России пользоваться услугами связи на равных условиях с остальными гражданами.

ФАС возбудила дело в отношении «Почты России» ещё в ноябре 2020 года, после того как компания не прекратила взимать надбавки к тарифам за пересылку посылок в труднодоступные населённые пункты. Ранее ей было выписано предупреждение и предписано исправить это нарушение в 10-дневный срок.

В «Почте России» на это заявили, что законодательство возлагает на них задачу осуществлять социально значимую услугу и доставлять посылки и письма в любую точку страны, в том числе в самые отдалённые и труднодоступные районы. При этом для решения этого вопроса компания не пользуется механизмом государственного субсидирования доставки.