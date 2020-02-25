Башкирия

В Уфе жители многоэтажки выследили «закладчиков» и заявили на них в полицию. Как пишет mkset.ru , борьбу с местными наркоманами жители ведут уже давно. Однако даже смена пароля домофона не оградила подъезд от них. В итоге в подъезде установили камеру, которая записала, как преступники оставляют наркотики. Все отснятые материалы направили в МВД.

Ставропольский край

В Ставропольском крае экс-следователь МВД изменил свои требования к журналистам за публикацию данных судебного разбирательства о его взятках, пишет newstracker.ru . Ранее он затребовал с редакции 100 тысяч рублей за «моральный вред» и пригрозил обратиться в суд, после чего журналисты провели свое расследование. После публикации новых сведений бывший следователь снизил сумму до 1 рубля.

Нижегородская область

В Нижегородской области эвакуировали районную больницу. Как пишет newsnn.ru , рядом с бетонным забором учреждения нашли артиллерийский снаряд. Из здания вывели 12 пациентов гинекологического отделения.

Омская область

В Омской области работницы «Почты России» за растрату 9 миллионов получили 4 года колонии. Как сообщает gorod55.ru , работницы «Почты России», занимая должности начальника почтамта и начальника главной распределительной кассы, с 2013 по 2018 годы присваивали и растрачивали вверенные им денежные суммы. Факты хищения долгое время не могли быть вскрыты, потому что начальник почтамта не вела бухгалтерский учет и не проводила ревизию и инвентаризацию кассы

Волгоградская область

Житель Волгоградской области отсудил у хозяйки мастифа 40 тысяч рублей компенсации морального вреда за укус собаки. Еще 8 тысяч рублей он получил в качестве компенсации расходов на услуги адвоката, пишет портал novostivolgograda.ru . Происшествие случилось в августе 2019 года. Тибетский мастиф укусил волгоградца за локоть. Мужчина получил рваную рану, ему потребовалась медицинская помощь.

Татарстан

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин высказался за многоженство. Как отмечает издание inkazan.ru , он отметил, что мужчины с достаточным состоянием, способные содержать две семьи, «могут спасти женщин от одиночества». Также он отметил, что нет ничего плохого в том, чтобы жить с женой, не совершившей намаз — по мнению Самигуллина, мужчине необходимо показывать супруге собственный пример.

Приморский край

В Забайкалье хотят сократить школьные ставки ради зарплаты главы районного совета Лидии Болотовой, которая получает 72,7 тысячи рублей в месяц. Как сообщает vostokmedia.com , местная администрация объявила о сокращении 9 ставок работников образования и культуры. Отмечается, что педагоги пришли на сессию райсовета с требованием учесть их отношение к известию о сокращении, однако ни один депутат не поддержал их просьбу рассмотреть вопрос на сессии.

Ростовская область