В Уфе жители многоэтажки выследили «закладчиков» и заявили на них в полицию. Как пишет mkset.ru, борьбу с местными наркоманами жители ведут уже давно. Однако даже смена пароля домофона не оградила подъезд от них. В итоге в подъезде установили камеру, которая записала, как преступники оставляют наркотики. Все отснятые материалы направили в МВД.
Ставропольский край
В Ставропольском крае экс-следователь МВД изменил свои требования к журналистам за публикацию данных судебного разбирательства о его взятках, пишет newstracker.ru. Ранее он затребовал с редакции 100 тысяч рублей за «моральный вред» и пригрозил обратиться в суд, после чего журналисты провели свое расследование. После публикации новых сведений бывший следователь снизил сумму до 1 рубля.
Нижегородская область
В Нижегородской области эвакуировали районную больницу. Как пишет newsnn.ru, рядом с бетонным забором учреждения нашли артиллерийский снаряд. Из здания вывели 12 пациентов гинекологического отделения.
Омская область
В Омской области работницы «Почты России» за растрату 9 миллионов получили 4 года колонии. Как сообщает gorod55.ru, работницы «Почты России», занимая должности начальника почтамта и начальника главной распределительной кассы, с 2013 по 2018 годы присваивали и растрачивали вверенные им денежные суммы. Факты хищения долгое время не могли быть вскрыты, потому что начальник почтамта не вела бухгалтерский учет и не проводила ревизию и инвентаризацию кассы
Волгоградская область
Житель Волгоградской области отсудил у хозяйки мастифа 40 тысяч рублей компенсации морального вреда за укус собаки. Еще 8 тысяч рублей он получил в качестве компенсации расходов на услуги адвоката, пишет портал novostivolgograda.ru. Происшествие случилось в августе 2019 года. Тибетский мастиф укусил волгоградца за локоть. Мужчина получил рваную рану, ему потребовалась медицинская помощь.
Татарстан
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин высказался за многоженство. Как отмечает издание inkazan.ru, он отметил, что мужчины с достаточным состоянием, способные содержать две семьи, «могут спасти женщин от одиночества». Также он отметил, что нет ничего плохого в том, чтобы жить с женой, не совершившей намаз — по мнению Самигуллина, мужчине необходимо показывать супруге собственный пример.
Приморский край
В Забайкалье хотят сократить школьные ставки ради зарплаты главы районного совета Лидии Болотовой, которая получает 72,7 тысячи рублей в месяц. Как сообщает vostokmedia.com, местная администрация объявила о сокращении 9 ставок работников образования и культуры. Отмечается, что педагоги пришли на сессию райсовета с требованием учесть их отношение к известию о сокращении, однако ни один депутат не поддержал их просьбу рассмотреть вопрос на сессии.
Ростовская область
В Ростове-на-Дону сотрудники водоканала разбили трубу канализации одного из домов при откачивании сливной ямы. Как сообщает rostovgazeta.ru, прибывшие на место сотрудники водоканала обнаружили трубу, заваленную булыжниками. Именно они и стали причиной аварии. Отмечается, что во время ликвидации завала коммунальщики пробили еще одну трубу, но ремонтировать ее отказались, перенаправив жильцов дома к подрядчику. В настоящее время под угрозой затопления находится несколько домов.