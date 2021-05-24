Почтальоны будут доставлять вино на дом

https://static.news.ru/photo/6cf347e8-bd2e-11eb-96c7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов подтвердил, что сотрудники «Почты России» будут доставлять российское вино на дом в рамках его дистанционной продажи. Об этом сообщает ТАСС.

Да. Там будет сейчас в рамках рабочей группы обсуждаться, но действительно «Почта России» в отношении российского вина будет осуществлять его доставку, — заявил Сазанов.

При этом он добавил, что обсуждать вопрос о запуске онлайн-продаж алкоголя пока преждевременно.

Ранее стало известно, что госкомпания готовится провести эксперимент с прямыми поставками российского вина от изготовителей до потребителей, в том числе путём заказа через онлайн-ресурсы АО «Почта России». Соответствующее поручение правительству и почтовому оператору в начале апреля дал президент РФ Владимир Путин. Эксперимент может начаться уже летом этого года в Москве и Мордовии. В случае успеха к 2025 году «алкогольный» оборот компании может составить 100 млрд рублей.

В России дистанционная продажа алкоголя запрещена с 2007 года. Однако некоторые производители используют принцип click&collect, когда покупатель резервирует товар, но оплачивает и забирает его в офлайн-магазине.