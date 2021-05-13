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Экономика

Онлайн-продажи водки в России значительно увеличатся

11:04, 14 мая 2021
Фото: NEWS.ru

Крупнейший российский производитель водки Beluga Group планирует к 2024 году увеличить долю онлайн-продаж минимум в три раза. Об этом говорится в презентации компании, пишет РБК.

Так, в 2020 году онлайн-заказы составили 3% или 750 млн рублей доходов розничного подразделения. Через три года этот показатель должен вырасти до 10–15%, производитель ожидает, что доходы от дистанционной торговли составят порядка 8–12 млрд рублей.

Beluga Group также прогнозирует, что рост ее общей выручки за указанный период составит порядка 130 млрд руб.

Напомним, онлайн-торговля алкоголем в России запрещена с 2007 года. Некоторые производители использую принцип click&collect, когда покупатель резервирует товар, но оплачивает и забирает его в офлайн-магазине. В ближайшие годы Beluga Group собирается запустить четыре магазина-склада для сбора онлайн-заказов.

Ранее сообщалось, что на фоне пандемии коронавируса россияне стали больше пить водки. В 2020 году её потребление выросло на 2%, до 4,9 литра на человека.

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