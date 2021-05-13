Онлайн-продажи водки в России значительно увеличатся

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Крупнейший российский производитель водки Beluga Group планирует к 2024 году увеличить долю онлайн-продаж минимум в три раза. Об этом говорится в презентации компании, пишет РБК.

Так, в 2020 году онлайн-заказы составили 3% или 750 млн рублей доходов розничного подразделения. Через три года этот показатель должен вырасти до 10–15%, производитель ожидает , что доходы от дистанционной торговли составят порядка 8–12 млрд рублей.

Beluga Group также прогнозирует, что рост ее общей выручки за указанный период составит порядка 130 млрд руб.

Напомним, онлайн-торговля алкоголем в России запрещена с 2007 года. Некоторые производители использую принцип click&collect, когда покупатель резервирует товар, но оплачивает и забирает его в офлайн-магазине. В ближайшие годы Beluga Group собирается запустить четыре магазина-склада для сбора онлайн-заказов.

Ранее сообщалось, что на фоне пандемии коронавируса россияне стали больше пить водки. В 2020 году её потребление выросло на 2%, до 4,9 литра на человека.