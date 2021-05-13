Онлайн-продажи водки в России значительно увеличатся

Крупнейший российский производитель водки Beluga Group планирует к 2024 году увеличить долю онлайн-продаж минимум в три раза. Об этом говорится в презентации компании, пишет РБК.
Так, в 2020 году онлайн-заказы составили 3% или 750 млн рублей доходов розничного подразделения. Через три года этот показатель должен вырасти до 10–15%, производитель
Beluga Group также прогнозирует, что рост ее общей выручки за указанный период составит порядка 130 млрд руб.
Напомним, онлайн-торговля алкоголем в России запрещена с 2007 года. Некоторые производители использую принцип click&collect, когда покупатель резервирует товар, но оплачивает и забирает его в офлайн-магазине. В ближайшие годы Beluga Group собирается запустить четыре магазина-склада для сбора онлайн-заказов.
Ранее сообщалось, что на фоне пандемии коронавируса россияне стали больше пить водки. В 2020 году её потребление выросло на 2%, до 4,9 литра на человека.