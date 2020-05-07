Ещё 842 человека заболели коронавирусом в Подмосковье

Оперативный штаб Московской области по борьбе с коронавирусом сообщил о распространении COVID-19. За последние сутки было зафиксировано 842 новых случая инфицирования.
Всего на территории региона заразились 17 432 человека. 156 пациентов погибли, 658 — выздоровели.
Ранее NEWS.ru писал, что после 12 мая в России ожидается постепенное ослабление вынужденных ограничений, установленных для профилактики распространения коронавируса. Выход из самоизоляции станет поэтапным и будет различаться в зависимости от региона. В Москве в первую очередь возобновится работа промышленных предприятий, а вот в парки и скверы, по рекомендации Роспотребнадзора, жители столицы вернутся нескоро.
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