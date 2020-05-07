Ещё 842 человека заболели коронавирусом в Подмосковье

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Пентагон накануне торжеств по случаю победы над фашистской Германией выложил презентацию о Второй мировой войне, где речь идёт практически только о заслугах США, а Советский Союз представлен как зачинщик и оккупант. Историк Владимир Корнилов обвинил Вашингтон в манипуляции фактами и в попытке присвоить победу.

В беседе с изданием «Политика сегодня» Корнилов заявил, что у неосведомлённых людей после просмотра презентации Пентагона может сложиться впечатление, будто США и СССР воевали между собой. Краткое её изложение выглядит...